Gündem

Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı yarın hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, depremlerde hasar gören demir yolu hatları için yapılan yatırım miktarının 23,8 milyar lira olduğunu belirterek, Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattını 15 Eylül'de hizmete açacaklarını bildirdi.

Zeynep Duyar  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı yarın hizmete açılıyor

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremin, 11 ilden geçen toplam bin 275 kilometrelik demir yolu hattında hasara neden olduğunu anımsatarak, depremin hemen ardından demir yolu bakım ekiplerinin sahada çalışmalara başladığını kaydetti.

TCDD uzman ekiplerinin, hızlı refleksinin deprem bölgesindeki arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına büyük katkı sağladığına işaret eden Uraloğlu, "Depremin hemen sonrasında bakım ekiplerince ilk kontroller yapılmış, kısıtlı işletmeciliğe geçilebilmesi için hatlarımızın uygunluk durumları tespit edilmiştir. Yapılan bakım onarım çalışmaları neticesinde toplam bin 232 kilometrelik hat, acil kullanım ve deprem yardım trenleri için işletmeciliğe açılmıştır. Depremin 11 ilden geçen demir yollarına verdiği hasarın telafisi için 2023 ve 2024'te bölgedeki demir yollarına 18,8 milyar lira yatırım yaptık. 2025 yılındaki 5 milyar liralık yatırımla birlikte, depremde hasar gören demir yolu hatlarımızın altyapı, üstyapı ile sanat yapılarının onarım, iyileştirme ve güçlendirme işleri için yapılan yatırım miktarı 23,8 milyar lira oldu." ifadelerini kullandı.

Depremden hasar gören Fevzipaşa-Islahiye, Köprüağzı-Maraş etaplarının altyapı ve üstyapılarının yenilenerek tren trafiğine açıldığını anlatan Uraloğlu, 235 kilometrelik Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağ demir yolu hattında da çalışmaların iki etap halinde devam ettiğini aktardı. Söz konusu hattı yarın hizmete açacaklarını vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hattın yeniden açılması, bölge lojistiği için kritik bir dönüm noktasıdır. Hat kapalıyken, yük taşımacılığının mecburi olarak uzun ve maliyetli olan Malatya-Sivas-Kayseri-İskenderun güzergahına kayması, zaman ve enerji kaybına neden oluyordu. Yenilenen hat sayesinde, taşımacılıkta önemli ölçüde süre ve maliyet avantajı elde edilecek. Akdeniz limanlarına doğrudan ve verimli erişimin yeniden sağlanmasıyla, bölgenin dış ticaret potansiyeli güçlenecek ve ekonomik rekabetçiliği artacaktır."

Türkiye ve dünya gündemi

