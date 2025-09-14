Motorcu dostu bariyerler hayata kalkan oluyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motosiklet kazalarında riski azaltmak için yapılan motorcu dostu bariyerlerin, yıl sonunda 300 kilometreye ulaşacağını bildirdi.
Ankara
Anadolu Ajansının (AA) "Trafikte Motosiklet Gerçeği" başlıklı dosyasının bu haberinde, motorcuların can ve mal güvenliğini sağlamak adına kara yollarında yer alan bariyerler ele alındı.
- Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 7 milyona yaklaştı
- Dünya genelinde motosiklet kullanımı sıkı kurallara tabi
- Son üç yılda satılan motosiklet sayısı son 30 yılın toplamından daha fazla
- Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi olmayan motosiklet satışlarına geçit vermiyor
Motosikletlerin kullanımı restoran, hazır gıda ve alışveriş hizmetleri gibi alanlarda her geçen gün yaygınlaşırken zaman, yakıt ve park yeri açısından sağladığı kolaylıklar sebebiyle de geniş kesimlerce tercih ediliyor. Ancak motosikletler, otomobil ve diğer ulaşım araçlarına göre kazalarda daha yüksek risk taşıyor. Kara yollarında ise bu risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine, motosiklet kazalarında şiddeti azaltmak için motorcu dostu bariyerlerin yapıldığını söyledi. Yol kenarında ya da refüjde otokorkuluk bulunan kesimlerde, motosiklet kullanıcılarının dahil olduğu yoldan çıkma ve sabit cisme çarpma türü kazalarda, kaza şiddetini azaltmak amacıyla koruyucu ray sistemlerinin yerleştirildiğini belirten Uraloğlu, bu sistemle olası bir kaza anında motosiklet kullanıcısının, otokorkuluk dikmelerine çarpmasını ve yol platformu dışına çıkmasının engellendiği anlattı.
Mevcutta bulunan otokorkuluklara monte edilen bu çelik rayların gerekli esnekliğe de sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğundaki yollarda ağustos sonu itibarıyla 232 kilometre motosiklet koruyucu ray sistemi yapıldı. 2025 sonuna kadar 68 kilometre daha motosiklet koruyucu ray sistemi imalatı tamamlanacak ve böylece 300 kilometre uzunluğa ulaşılacak. İlerleyen yıllarda bu motorcu dostu bariyerlere yönelik çalışmalar devam edecek." ifadelerini kullandı.
"Teknik faaliyetler sürüyor"
Uraloğlu, motosiklet kazaları kaynaklı kayıp ve hasarları en aza indirmek için çözüm üretmeye çalıştıklarını, yol ağlarında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla birçok teknik faaliyet sürdürüldüğünü aktardı.
Diğer yol kullanıcıları için yürütülen faaliyetlerin tamamının, motosiklet kullanıcılarını da kapsadığının altını çizen Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Motosiklet sürücülerimiz için daha güvenli bir sürüş sağlamayı amaçlıyoruz. Gelişmiş ülkelerde uygulanan bu bariyer sistemlerini, ülkemizin yollarına da inşa ediyoruz. Kara yolları ekiplerimiz, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı 7 gün 24 saat görev esasına göre çalışıyor. Dik ve sarp yamaçlarda, can ve mal güvenliğini sağlamak için kara yollarında çelik ağ uygulamalarını da yaygınlaştırıyoruz. Yollarımızı hem motosiklet, hem de diğer ulaşım araçlarını kullananlar için daha güvenli hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.