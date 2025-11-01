Dolar
Ekonomi

Bakan Uraloğlu: Milletimize hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet etme noktasında gece gündüz gayret edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu "Yaptığımız hizmetlerin gerçekten siyaseten oy olarak karşılığını alabilsek, en az yüzde 80-90 oy alırız. Ama vatandaşımıza sadece hizmet etmekle kalmayacağız, gönlüne de gireceğiz. " dedi.

Sinan Özmüş  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Bakan Uraloğlu: Milletimize hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet etme noktasında gece gündüz gayret edeceğiz Fotoğraf: Hale Pak/AA

Burdur

İl merkezindeki esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Burdur İl Başkanlığı'na geçen Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin Burdur'a 70 milyar liranın üzerinde hizmet ve yatırım yaptığını belirterek, şu anda sadece Karayollarında devam eden 8 tane proje olduğunu, bunların da tutarının 8-10 milyar lira civarında olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, görevlerinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu vurgulayarak, "Yaptığımız hizmetlerin gerçekten siyaseten oy olarak karşılığını alabilsek, en az yüzde 80-90 oy alırız. Ama vatandaşımıza sadece hizmet etmekle kalmayacağız, gönlüne de gireceğiz. Onunla temas edeceğiz. Bu da teşkilatlarımızın, hep beraber yapmamız gereken bir iş. Yani bu bizim evladımız, o bizim komşumuz, o bizim akrabamız demeyeceğiz. Çünkü insanlara dokunmak, onlara bir şey söylemek kıymetli. Bire birde, onlardan bir şey talep etmek veya bir şey vermek kıymetli. Onun için bunu aksatmayacağız. Teşkilatlarımız bu anlamda var. AK Parti teşkilatlarımız yıllarca bunu yapmış durumda. Bundan sonra da inşallah daha iyi bir şekilde yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin bir ateş çemberinin içinde yer aldığını belirten Uraloğlu, 2018 yılında Türkiye'yi hedef alan ekonomik saldırılar olduğunu, salgın süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının olduğunu, Gazze'de soykırım yaşandığını belirtti.

Uraloğlu, bunların yanı sıra İran-İsrail çatışması, Pakistan, Afganistan ve Libya'da sıkıntılar, Azerbaycan'ın topraklarının işgalden kurtarılmasıyla ilgili çok ciddi operasyonlar olduğunu vurgulayarak, "Bunlara baktığımız zaman, hepsinde bir söz sahibi olan, hepsinde söylediği sözün dinlendiği bir Türkiye var. Bunun başında da Recep Tayyip Erdoğan var. Allah ondan razı olsun. Gerçekten biz nereye gidersek veya dünyanın neresinden misafirimiz gelirse, Cumhurbaşkanı'mızın tesis ettiği liderlik dünyada sağladığı itibar bizlerin gururunu kabartıyor. Bizleri mutlu, memnun ediyor." dedi.

"Görevimizi yapacağız, Allahutaala da nasip edecek"

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dili, dini, ırkı ne olursa olsun mazlum olan herkese el uzattığı, uzatmaya da gayret gösterdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda bizim etrafımızda aldığımız inisiyatifi çekemeyen aktör var, ülke var. Bunları sizler biliyorsunuz, yakından takip ediyorsunuz. Bizim görevimiz nedir? Sefere çıkmaktır. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kalkınma seferberliğine çıktık. Yine çağdaş uygarlık seferberliğine çıktık. Dünyada en kalkınmış ülkeler kategorisine girme seferberliğine çıktık. Allahutaala da çok şükür zaferi nasip ediyor. Görevimizi yapacağız Allahutaala da nasip edecek. 'Seçime iki sene var, iki buçuk sene var' diye böyle bir rehavet asla olmadı. Bundan sonra da olmayacak inşallah. Durmaksızın, gece gündüz demeden, yarın seçim olacakmış gibi hem hizmetlerimize devam edeceğiz hem de teşkilat faaliyetlerimize devam edeceğiz. Milletimize hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet etme noktasında gece gündüz gayret edeceğiz. Bunu yaparken de biz yöneticiler, teşkilatlar olarak asla vatandaşlarımızın başına kakmadan. Çünkü biz vatandaşımızın bize verdiği yetkiyle hizmet etmeye gayret ediyoruz."

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının ardından program basına kapalı devam etti.

