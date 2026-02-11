Dolar
43.64
Euro
52.04
Altın
5,051.78
ETH/USDT
1,951.60
BTC/USDT
67,016.00
BIST 100
13,777.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

NYT: ABD'nin Gazze planı taslağına göre Hamas, başlangıçta bazı küçük silahlarını elinde tutacak

ABD'nin hazırladığı Gazze planı taslağına göre, Hamas'tan "İsrail'i vurabilecek tüm silahları teslim etmesinin" isteneceği, başlangıçta ise Hamas'ın "bazı küçük silahları elinde tutmasına izin verileceği" iddia edildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
NYT: ABD'nin Gazze planı taslağına göre Hamas, başlangıçta bazı küçük silahlarını elinde tutacak

Ankara

New York Times gazetesinin yetkililer ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına aşina ve ismi paylaşılmayan kişilere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Hamas'a "elindeki silahlar" için teklifte bulunacağı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze planı taslağına göre, Hamas'tan "İsrail'i vurabilecek tüm silahları teslim etmesinin" isteneceği, başlangıçta ise Hamas'ın "bazı küçük silahları elinde tutmasına" izin verileceği aktarılan haberde, ayrıntıların değişebileceği ve farklı taslakların ortaya çıkabileceği ileri sürüldü.

Son halinin nihayete ermesi halinde planın, "Hamas'ın askerden arındırılmasına yönelik önemli bir çabayı temsil edeceği" belirtilen haberde, "Hamas'ın silahlarının çoğunu bırakması halinde bu durum, Hamas'ın iktidar üzerindeki tekelini azaltma yönünde bir atılım olacak." ifadesine yer verildi.

Taslak planın "tamamlanması aylar veya daha uzun sürebilecek aşamalı bir silahsızlanmayı öngördüğünü" aktarılan haberde, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov dahil yetkili ekibin, planın son halini birkaç hafta içinde Hamas ile paylaşmayı planladığı ifade edildi.

Silahsızlanma "her şeyin temel taşı"

ABD merkezli düşünce kuruluşu RAND Corporation'dan İsrail uzmanı Shira Efron, açıklamasında bölgede silahsızlanmayı "her şeyin temel taşı" olarak nitelendirdi.

Efron, "Eğer bu gerçekleşmezse, biri İsrail diğeri Hamas tarafından yönetilen iki Gazze ile karşı karşıya kalabiliriz ya da tam teşekküllü bir savaşa geri dönülebilir." ifadesini kullandı.

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu ve eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, hafta sonu Doha'da katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında, Hamas'ın silahlarını elinde tutmak istediğini ancak yakın gelecekte kullanmayı planlamadığını bildirerek "İşgal olduğu sürece direniş de vardır." demişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuş, Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında, 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım sezonunun ilk 3 ayında yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 20 azaldı
"Dünyanın İncisi" İstanbul Boğazı'ndan geçen yıl 40 bin 172 gemi geçti
Bitlis'te "kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için sahada
Çocuklar şiddeti sanal ortamdaki oyun ve içeriklerden öğrenebiliyor
Emine Erdoğan'dan Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü mesajı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

NYT: ABD'nin Gazze planı taslağına göre Hamas, başlangıçta bazı küçük silahlarını elinde tutacak

NYT: ABD'nin Gazze planı taslağına göre Hamas, başlangıçta bazı küçük silahlarını elinde tutacak

İsrail'in ihlalleri gölgesinde Gazze'de ateşkeste son durum ne?

Trump'ın, 2006'da Epstein'in "durdurulmasından" memnun olduğu iddia edildi

ABD'den, Lübnan'ın "gayriresmi finans sektörünü istismar ettiği" belirtilen Hizbullah üyelerine yaptırım

ABD'den, Lübnan'ın "gayriresmi finans sektörünü istismar ettiği" belirtilen Hizbullah üyelerine yaptırım
New York Belediye Başkanı Mamdani, Filistinli öğrenci Kordia'nın serbest bırakılmasını istedi

New York Belediye Başkanı Mamdani, Filistinli öğrenci Kordia'nın serbest bırakılmasını istedi
Avustralya'da yüzlerce kişi, Parlamento binası önünde Herzog'un ziyaretini protesto etti

Avustralya'da yüzlerce kişi, Parlamento binası önünde Herzog'un ziyaretini protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet