logo
Dünya

NYT: ABD, Karayipler'de konuşlu uçak gemisi grubunu Orta Doğu'ya gönderecek

New York Times (NYT) gazetesi, ABD'nin, Karayipler bölgesinde konuşlu uçak gemisi "U.S.S. Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemileri Orta Doğu'ya göndereceğini öne sürdü.

13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
NYT: ABD, Karayipler'de konuşlu uçak gemisi grubunu Orta Doğu'ya gönderecek

Ankara

NYT'nin haberine göre, ABD yönetimi, İran'a yönelik olası saldırı planları kapsamında yeni adım attı.

Gazeteye konuşan dört hükümet yetkilisi, Karayipler'de konuşlu uçak gemisi "U.S.S. Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemilerin Orta Doğu'ya gönderilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, uçak gemisi ve grubunun, nisan sonu ila mayıs başına kadar ana limana dönmeyeceğini söyledi.

Uçak gemisi grubu, Orta Doğu'da halihazırda bulunan bir diğer uçak gemisi "USS Abraham Lincoln" ve beraberindeki taarruz grubuna katılacak.

Son günlerde ABD medyasında, İran'a olası saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunun gönderilmesi konusunda hazırlık yapıldığına dair iddialar çıkmıştı.

USS Abraham Lincoln uçak gemisi Orta Doğu'ya konuşlanmıştı

Washington'un İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu’da eşi benzeri görülmemiş bir ABD askeri yığınağı yapması nedeniyle bölge giderek artan gerilimlere sahne oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

