Dünya

Almanya Başbakanı Merz: "Sonsuz bir savaş bizim çıkarımıza değil"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Sonsuz bir savaş bizim çıkarımıza değil. Aynısı İran devlet yapısının çöküşü veya İran topraklarında vekalet savaşları için de geçerlidir." ifadesini kullandı.

Erbil Başay  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Almanya Başbakanı Merz: "Sonsuz bir savaş bizim çıkarımıza değil"

Berlin

Alman hükümeti olarak ABD ve İsrail'in hedeflerini paylaştıklarını ifade eden Merz, İran halkının da kendi kaderini özgürce belirleme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Ancak çatışmaların süresinin artmasının ve yayılmasının riskleri de arttığını vurgulayan Merz, bu risklerin İsrail ve tüm Körfez bölgesinin güvenliği ile İran'ın devlet yapısıyla ve toprak bütünlüğüyle ilgili olduğunu aktardı.

Merz, "Sonsuz bir savaş bizim çıkarımıza değil. Aynısı İran devlet yapısının çöküşü veya İran topraklarında vekalet savaşları için de geçerlidir." ifadesini kullandı.

Bu tür senaryoların güvenlik, enerji tedariki ve göç gibi konularda Avrupa için geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunan Merz, "Bu yüzden ortaklarımızla birlikte bu çatışmaları sona erdirmek için ortak bir perspektif oluşturmak ve bunun uygulanmasına katkıda bulunmak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, burada, İsrail ve Körfez ülkeleri dahil tüm devletlerin güvenliğini ve varlığını garanti altına alan bölgesel bir barış düzeninin sağlanmasının amaçlanması ve çatışmaların sona ermesinin ardından bölgede diyalog ve güven oluşturan bir siyasi sürecin başlatılması gerektiğini ifade etti.

İran'ın askeri nükleer programı ile balistik füze programının denetlenebilir şekilde sona erdirilmesi ve İran'ın nükleer malzemelerinin devlet dışı aktörlerin veya üçüncü ülkelerin eline geçmemesinin sağlanması gerektiğini belirten Merz, "İran'ın toprak bütünlüğü korunmalıdır. İran vekalet savaşlarının sahnesi haline gelmemelidir ve İran devleti işlevselliğini korumalıdır." ifadesini kullandı.

Merz, ülkede kamu düzeninin ayakta kalması ve temel hizmetlerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "İran ekonomisi çökmemelidir. İran'dan kontrolsüz göç hareketleri önlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Merz, İran'ın söz konusu koşulları yerine getirmesi durumunda perspektif olarak yaptırımların kaldırılabileceği ve yardımların sağlanabileceğini kaydetti.

