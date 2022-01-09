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Dünya

New York'un Bronx kentindeki yangında 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti

New York'un Bronx kentindeki yangında 9'u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mücahit Oktay   | 09.01.2022
New York'un Bronx kentindeki yangında 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

New York

Belediye Başkanı Eric Adams'ın kıdemli danışmanı Stefan Ringel, binadaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini doğrularken, ölenlerin 9'unun çocuk olduğu ve hastaneye kaldırılan 13 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

New York İtfaiye Departmanı (FDNY), yangın çıkan 19 katlı apartmanın üst katlarında mahsur kalan sakinlerin dumandan zehirlendiği bilgisini paylaştı.

Bronx'ın Tremont bölgesindeki yangında binada mahsur kalan onlarca yaralının civar hastanelerde tedavisinin devam ettiği, ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

New York şehir merkezine bağlı Bronx kentindeki binada erken saatlerde çıkan yangında mahsur kalan 63 apartman sakininin yaralandığı, 32'sinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

New York İtfaiye Departmanı Komiseri Daniel Nigro düzenlediği basın toplantısında, yaralananların çoğunun yüksek katlı binanın yangın çıkan üçüncü katının üstündeki dairelerde bulunduğunu, 200 kişilik bir ekiple yangına müdahale ettiklerini açıklamıştı.

Geçen hafta Philadelphia kentindeki bir binada çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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