Dolar
30.00
Euro
32.93
Altın
2,034.15
ETH/USDT
2,663.40
BTC/USDT
46,841.00
BIST 100
7,911.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın, ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşma devam ediyor.
logo
Dünya

New York Belediyesi, altında tünellerin bulunduğu sinagog ve bazı binaları tahliye edecek

ABD'de New York Belediyesi, altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tünellerin bulunduğu sinagog ve bazı binalara yönelik tahliye kararı aldı.

Nuri Aydın  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
New York Belediyesi, altında tünellerin bulunduğu sinagog ve bazı binaları tahliye edecek Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

Ankara

New York Belediyesi İskan Dairesi Basın Sözcüsü Andrew Rudansky, haber ajansı The Associated Press'e yaptığı açıklamada, geniş kapsamlı incelemelerin ardından tünellerin üstündeki sinagog ve çevresindeki bazı binaların güvenlik gerekçesiyle tahliye edileceğini duyurdu.

Rudansky, tünellerin sinagogun arkasındaki iki katlı bir binada yapısal sorunlara yol açtığı ve söz konusu bina için de tahliye kararı alındığını ifade etti.

Sinagogun ve bazı binaların altındaki tünellerin yasa dışı olarak açıldığını vurgulayan sözcü, bu tünellerde moloz, pislik ve bazı aletler bulunduğu bilgisini paylaştı.

Rudansky ayrıca tahliye işleminin uygulanmasının ardından binalarda güçlendirme çalışmaları yapılacağını kaydetti.

New York'ta sinagogun altında kaçak tüneller yapıldığı ortaya çıktı

New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagoga yapılan polis baskınında, binanın altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tüneller olduğu tespit edilmişti.

Polis, mukavemet gösteren çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Sosyal medya hesaplarında, tünellerin Kovid-19 salgını döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı gibi iddialar yer alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde, 6 ay öncesine kadar tünellerin kazılmasıyla ilgili çalışmaların olduğu öne sürülmüştü.

Sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerde ise kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümler dikkati çekmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DEAŞ'a yönelik "Kahramanlar-40" operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı
Bakan Özhaseki yapımı süren afet konutlarına ilişkin video paylaştı
MSB: 1 haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi
Karadeniz'de mayın tehlikesine karşı "Üçlü Girişim" mutabakatı İstanbul'da imzalandı
İstanbul'da fiyat etiketi denetimi yapıldı

Benzer haberler

New York Belediyesi, altında tünellerin bulunduğu sinagog ve bazı binaları tahliye edecek

New York Belediyesi, altında tünellerin bulunduğu sinagog ve bazı binaları tahliye edecek

Bakan Uraloğlu: Dörtyol-Hassa projesi ile kesintisiz hizmet sağlanacak

Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

New York'ta bir sinagogun altında kaçak tüneller yapıldığı ortaya çıktı

New York'ta bir sinagogun altında kaçak tüneller yapıldığı ortaya çıktı
New York'ta Filistin destekçisi göstericiler iki köprü ve bir tüneli trafiğe kapattı

New York'ta Filistin destekçisi göstericiler iki köprü ve bir tüneli trafiğe kapattı
Kalbinde doğuştan "tünel" oluşan bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu

Kalbinde doğuştan "tünel" oluşan bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet