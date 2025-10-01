Dolar
41.58
Euro
48.87
Altın
3,873.62
ETH/USDT
4,320.10
BTC/USDT
117,270.00
BIST 100
11,213.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
logo
Dünya

New York Valisi, AA başkameramanı dahil gazetecilere yapılan saldırının ardından ICE görevlilerini eleştirdi

New York Valisi Kathy Hochul, Manhattan'daki bir federal mahkeme binasında Anadolu Ajansı (AA) başkameramanı Vural Elibol da dahil olmak üzere, gazetecilere sert müdahalede bulunan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) memurlarına tepki gösterdi.

Irmak Akcan, Dilara Karataş  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
New York Valisi, AA başkameramanı dahil gazetecilere yapılan saldırının ardından ICE görevlilerini eleştirdi Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

Ankara

Hochul, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "Maskeli ICE ajanları bugün Federal Plaza'da gazetecileri itip kakarak yaraladı. Bir muhabir sedyeyle götürüldü." dedi.

ICE görevlilerini sert bir dille eleştiren Hochul, "Yasalara uyan göçmenlere ve onların hikayelerini anlatan muhabirlere yönelik bu kötü muamele sona ermelidir." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konuya ilişkin aynı platformdan açıklama yapan New York Başsavcısı Letitia James de göçmenlere, kamu görevlilerine ve gazetecilere yönelik "agresif ve şiddet içeren muamelenin" durdurulması gerektiğini söyledi.

New York Belediye Başkanı adayı Zohran Mamdani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

ICE yetkililerinin daha önce de saldırgan davranışlarda bulunduğunu hatırlatan Mamdani, "Beş gün önce, bir ICE ajanı kocasının gözaltına alınmasıyla ilgili soru soran bir kadını itti. Bugün ise gazetecilere saldırdılar." dedi.

Mamdani, artık rutin hale gelen bu şiddetin normalleştirilmemesi gerektiğini belirtti.

"Basına yönelik şiddet asla kabul edilemez"

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ABD, Kanada ve Karayipler Programı Koordinatörü Katherine Jacobsen de X'ten yaptığı açıklamayla olaya tepki gösterdi.

Jacobsen, "CPJ, New York'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkililerinin yalnızca görevlerini yaparak kamu yararına konuları haberleştiren gazetecilere saldırdığına dair haberlerden son derece endişe duymaktadır. Basına yönelik şiddet asla kabul edilemez ve bu ülkede ICE operasyonlarıyla ilgili habercilik üzerindeki gizlilik ve korku taktikleri sona ermelidir." değerlendirmesini yaptı.

New York Federal Mahkemesinde zorunlu olarak hakim karşısına çıkan göçmenleri duruşma çıkışında gözaltına alan ICE ekiplerini görüntüleyen AA başkameramanı Vural Elibol'a, polis sert müdahalede bulunmuştu.

Müdahale sonucu düşerek kafasını yere çarpan Elibol hastaneye kaldırılmıştı. Polisin sert müdahalesi Elibol'un kendi çektiği videoya da yansıdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Medya İşçileri (Medya-İş) Sendikası, gazetecilere yönelik şiddeti eleştirdi.

Sendika, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı açıklamada, "New York'ta ICE polisinin sert müdahalesi sonucu düşerek kafasını yere çarpan Anadolu Ajansı Başkameramanı üyemiz Vural Elibol'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina çöktü
Bursa'daki "pitbull"lu saldırı davasında sanıkların 21'er yıla kadar hapsi istendi
Bakan Kurum: AB ile işbirliğini sadece iklim değil, ekonomi, sanayi, ticaret ve dış politikada da artırmayı hedefliyoruz
DMM'den "KAAN uçaklarının motorları" hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacak

Benzer haberler

New York Valisi, AA başkameramanı dahil gazetecilere yapılan saldırının ardından ICE görevlilerini eleştirdi

New York Valisi, AA başkameramanı dahil gazetecilere yapılan saldırının ardından ICE görevlilerini eleştirdi

ABD'de ICE'nin sert müdahalesi sonucu kafasını yere çarpan AA başkameramanı hastaneye kaldırıldı

Trump, "Orta Doğu'da barış için gerçekten iyi bir şans olduğunu" belirtti

Suriye: Ülkemiz daha güçlü bir varlığa, diplomasimiz daha açık ve dengeli bir yapıya sahip

Suriye: Ülkemiz daha güçlü bir varlığa, diplomasimiz daha açık ve dengeli bir yapıya sahip
New York'ta, Gazze'deki soykırım ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM ziyareti protesto edildi

New York'ta, Gazze'deki soykırım ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM ziyareti protesto edildi
Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine yönelik silahlı saldırıdan Demokratları sorumlu tuttu

Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine yönelik silahlı saldırıdan Demokratları sorumlu tuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet