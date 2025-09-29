Dolar
41.58
Euro
48.79
Altın
3,815.17
ETH/USDT
4,110.00
BTC/USDT
112,043.00
BIST 100
11,197.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacakları maç öncesi kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Trump, "Orta Doğu'da barış için gerçekten iyi bir şans olduğunu" belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'ni işaret ederek, "Orta Doğu'da barış için gerçekten iyi bir şans olduğunu" söyledi.

Dilara Karataş  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Trump, "Orta Doğu'da barış için gerçekten iyi bir şans olduğunu" belirtti

Ankara

Trump, NBC News'e verdiği mülakatta, yönetiminin iç ve dış politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesi barış planlarına atıfta bulunan Trump, "Orta Doğu'da barış için gerçekten iyi bir şans var. Herkes buna hazır görünüyor." dedi.

Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğine yönelik ifadelerini yineledi.

Başkan Trump, Portland kentine Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) tesislerinin korunması için asker gönderme talimatını "Orada saldırılar var, her yerde yangın çıkıyor. Bunu bir Amerikan kentinde kabul edemeyiz." sözleriyle savundu.

Chicago'nun da "tam bir suç yuvası" olduğunu ileri süren Trump, burada da bir federal operasyon başlatmak istediklerini dile getirdi.

Trump ayrıca eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray'i görevde bulunduğu dönemde "uygunsuz" davranmakla suçlayarak, Adalet Bakanlığının kendisini soruşturduğunu "düşündüğünü" ifade etti.

Trump'ın Gazze planı

Trump'ın planı hakkında basına sızan bilgilere göre, Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze'deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek, bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.

Geçici yönetim, Gazze'yi, Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan sonra buraya devredecek. Hamas silah bırakacak ve İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunamayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.

Gazze'deki Filistinlilerin bölgede kalması teşvik edilecek, göçe zorlanmayacak. Yine de gitmek isteyenler gitse bile geri dönebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÖSYM, sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sürecini başlattı
İzmir'de patlayan su borusunun onarılmamasına mahalleliden tepki
İzmir'de çöp aktarma noktasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Can Holding'e yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 12 zanlı yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye 3-4 gün içinde ulaşması planlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye 3-4 gün içinde ulaşması planlanıyor

Trump, "Orta Doğu'da barış için gerçekten iyi bir şans olduğunu" belirtti

İsrail ordusu Gazze’deki el-Hılu Hastanesi’ni vurdu

ABD'de Oregon eyaletinden asker konuşlandırılmasını durdurmak için Trump yönetimine karşı dava

ABD'de Oregon eyaletinden asker konuşlandırılmasını durdurmak için Trump yönetimine karşı dava
İsrail basınına göre ordu Küresel Sumud Filosu’na müdahale için hazırlık yapıyor

İsrail basınına göre ordu Küresel Sumud Filosu’na müdahale için hazırlık yapıyor
ABD'nin Michigan eyaletinde kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

ABD'nin Michigan eyaletinde kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet