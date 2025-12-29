ABD, BM'ye sağladığı insani yardım finansmanını 2026'da 2 milyar dolara düşürüyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, 2026 yılında insani yardım maksadıyla kullanılmak üzere Birleşmiş Milletler'e (BM) 2 milyar dolarlık kaynak sağlayacaklarını açıkladı.
Washington
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin önceki yılların aksine 2025 yılında insani yardımları ciddi ölçüde azaltmasının ardından bu yıl da bu trendi sürdürerek, 2026'da BM'ye 2 milyar dolarlık insani yardım taahhüdünde bulunması dikkati çekti.
Dışişleri Bakanlığı, söz konusu finansmanın Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından denetleneceğini açıkladı.
BM verilerine göre ABD'nin BM'ye yaptığı toplam insani yardım katkısı 2025 yılında 3,38 milyar dolar olmuştu. Bu rakam, bir önceki yıla ait 14,1 milyar dolardan ve 2022'deki 17,2 milyar dolarlık zirveden keskin bir düşüş anlamına geliyor.
BM'den 2026'da insani yardım faaliyetleri için 2 milyar dolar taahhüt eden ABD'ye teşekkür
ABD Dışişleri Bakanlığı ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile ABD'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciliği arasında ABD'nin BM insani yardımına yönelik finansmanı için bir mutabakat zaptı imzalandı.
Anlaşma, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, ve ABD Dışişleri Bakanlığında Dış Yardım, İnsani İşler ve Dini Özgürlüklerden Sorumlu Jeremy Lewin tarafından imzalandı.
Fletcher, imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, 2025'in zorluklarla mücadele eden herkes için çok zor bir yıl olduğunu kaydetti.
Milyonlarca insanın gelecek yıl daha çok ihtiyaç duyacağı yardımı alacağını söyleyen Fletcher, "(İmzalanan) Bu, dönüm noktası niteliğinde bir anlaşma. Ancak burada gerçekten önemli olan bir rakam 17 ülkede milyonlarca hayatın kurtarılacak olmasıdır. ABD Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rubio ve Lewin'a bu katkıları ve düşünce liderliği için teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Fletcher, bugün imzalanarak hayata geçirilen planın, gelecek yıl 87 milyon insana hayat kurtarıcı destek sağlamayı hedeflediğini kaydetti.
"Bu plan, on milyonlarca insan için umut haline geliyor"
Bu plana, mümkün olduğunca verimli olması, sistemdeki tekrarları ve bürokrasiyi azaltmayı sağlamak için son derece öncelik verdiklerini belirten Fletcher, "Bu plan, on milyonlarca insan için umut haline geliyor. ABD vergi mükellefleri hesap verebilirlik bekliyor ve önümüzdeki programın bir parçası da harcadığımız her dolar için hesap verebilirliği sağlayacak ve hayat kurtardığından emin olacak bir mekanizma." diye konuştu.
Fletcher, 2026'yı gerçekten bir diplomasi ve barış sağlama yılı haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, diplomasinin ölmediğini ve dünyanın dört bir yanındaki bu çatışmaların çoğunu gerçekten sona erdireceğini göstermeleri gerektiğini belirtti.
ABD'nin 2 milyar dolarlık bu taahhüdünün bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Fletcher, "Bu, 87 milyon insana hayat kurtaran destek sağlamayı hedeflediğimiz 2026 planımızın temelini oluşturuyor. Bu, tüm planı finanse etmeye yetmeyecek. Bu planın tamamı için 23 milyar dolar toplamayı hedefliyoruz." dedi.
Lewin ise gerçek anlamda önemli bir toplantı gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Bu (Anlaşma), ABD ve BM'nin reform edilmiş, sadeleştirilmiş ve daha verimli bir insani yardım kompleksinin nasıl olması gerektiği konusunda birlikte çalışmasıdır." diye konuştu.
ABD'nin, on yıllardır BM'nin en büyük fon sağlayıcısı olduğunu hatırlatan Lewin, insani yardım sektörüne ve liderlerle birlikte çalışarak gerçekleştirilebilecek reform türlerine odaklandıklarını söyledi.
Lewin, Fletcher ve ekibine yaptıkları tüm çalışmalar için teşekkür ederek, bu reformun uzun zamandır beklendiğini kaydetti.
