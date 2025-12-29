Dolar
Dünya

Netanyahu, Trump ile görüşmesinden önce ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Hakan Çopur  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
Netanyahu, Trump ile görüşmesinden önce ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi

Washington

İsrail Başbakanı Netanyahu, Rubio ile görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Netanyahu, "Florida'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile harika bir görüşme yaptım." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'ın paylaştığı programa göre, Trump ve Netanyahu'nun ABD doğu saati ile 13.00'te (TSİ 21.00) görüşmesi bekleniyor.

Netanyahu, Trump'ın ikinci döneminin başlangıcından bu yana beşinci ABD gezisini gerçekleştiriyor.

İsrail Başbakanı'nın ziyareti, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım devam ederken 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi için görüşmelerin devam ettiği bir dönemde yapılıyor.

