Daily Mail: ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İsrail'de gözaltına alındı
ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile röportaj yapmak için gittiği başkent Tel Aviv'de gözaltına alındığı ileri sürüldü.
New York
Daily Mail gazetesinin haberine göre, Carlson, Huckabee ile yaptığı röportaj sonrası Tel Aviv'e yakın bölgedeki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alındı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail'de Hristiyanlara kötü muamele yapıldığıyla ilgili yorumları üzerine Huckabee'nin kendisini Tel Aviv'e davet ettiği Carlson, gazeteye verdiği demeçte, havalimanında İsrailli yetkililerin pasaportuna el koyduklarını ve yapımcısının sorgu odasına götürüldüğünü belirtti.
Carlson, "Kendilerini havalimanı güvenlik görevlisi olarak tanıtan adamlar pasaportlarımızı aldılar, yönetici yapımcımızı bir yan odaya götürdüler ve ardından Büyükelçi Huckabee ile ne hakkında konuştuğumuzu öğrenmek istediler." ifadelerini kullandı.
Gazeteci Carlson, söz konusu engellemeler sonrasında İsrail'den ayrıldıklarını aktardı.
Eski Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Carlson'ın, ABD Büyükelçisi Huckabee ile röportaj yaptıktan sonra İsrail'de gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Cumhuriyetçi siyasetçi Greene, "Buna müsamaha göstermeyeceğiz. Durumu daha da kötüleştirdiniz." ifadelerine yer verdi.
Geçen hafta YouTube programında, Huckabee'yi, İsrail'deki Hristiyanlar için gerekli korumayı sağlamamakla suçlayan Carlson, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da sık sık eleştiriyordu.
İsrailli kuruluş, ABD'li gazeteci Carlson'ın gözaltına alınmadığını ileri sürdü
İsrail Havalimanları Otoritesi, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın başkent Tel Aviv'de gözaltına alındığı iddiasının doğru olmadığını ileri sürdü.
Kuruluş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Carlson'ın gözaltına alındığına dair haberlerin doğruyu yansıtmadığını belirtti.
Açıklamada, "Haberlerin aksine, Tucker Carlson ve beraberindekiler gözaltına alınmadı, geciktirilmedi veya sorgulanmadı." ifadelerine yer verildi.
Carlson ve ekibine, Ben Gurion Havalimanı'nda, "kibarca birkaç rutin soru sorulduğu" belirtilen açıklamada, bunun birçok yolcuya uygulanan "standart prosedürlere uygun olduğu" ifade edildi.
İsrail Havalimanları Otoritesi, Daily Mail gazetesinin haberinin aksine, herhangi bir gözaltı veya sorgulama işlemi yapılmadığı, "bu tür bir görüşmenin kamuoyu önünde yapılmasını önlemek amacıyla" Carlson ve ekibinin özel bir odaya alındığını iddia etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.