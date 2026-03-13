İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze şehrinin doğusuna düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, biri çocuk 5 Filistinli yaralandı.
Gazze/New York
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bulunan Muşteha Caddesi'nde silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıda 3 gencin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Hayatını kaybeden 3 Filistinli gencin cenazelerinin El-Ehli Baptist Hastanesine getirildiği, saldırıda hayatını kaybedenlerin 17 yaşındaki Mahmud Sahir es-Siyakli, 17 yaşındaki Yunus Said Ayyad ve 20 yaşındaki Abdullah Teysir Şumer olduğunu bildirildi.
Gazze şehrinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde, İsrail'e ait bir SİHA'dan yapılan saldırı sonucunda 4 Filistinli çeşitli yerlerinden yaralandı.
İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Halave Mülteci Kampı'nda açılan ateş sonucu bir çocuk yaralandı.
İsrail ordusunun hedef aldığı bölgelerin, ateşkes anlaşmasına göre kontrolü altında olmayan alanlar olduğu belirtildi.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 651 kişi hayatını kaybederken, 1741 kişi yaralandı.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.
BM: Gazze'ye son iki günde "neredeyse tüm insani yardım hareketleri engellendi"
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan dün ve bugün "neredeyse tüm insani yardım hareketlerinin engellendiği" bilgisini verdiğini aktaran Dujarric, "Sadece (Gazze'ye) yakıt alınmasına izin verildi, başka hiçbir şey alamadık." dedi.
Dujarric, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalışanlarının da sınır kapısından 170 palet sağlık malzemesinin indirildiğini ancak İsrail'in dağıtıma izin vermediğini bildirdiğini söyledi.
Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın Gazze'ye giden tek açık sınır kapısı olmaya devam ettiğine işaret eden Dujarric, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı günden bu yana hem Refah hem de Zikim sınır kapılarının ise kapalı olduğunu hatırlattı.
Kritik insani yardımlar için çağrı
Dujarric, "Yetkililerle günlük görüşmelerimiz aracılığıyla, ek geçiş noktalarının açılması ve Gazze'ye daha fazla kritik insani yardım malzemesinin girişine izin verilmesi çağrımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin iki Filistinliyi öldürmesinin ardından Filistinli siviller için kuzey bölgelerde hareket kısıtlamalarının dün yeniden sıkılaştırıldığını belirten Dujarric, "Batı Şeria genelindeki kontrol noktalarının kapatılması, Filistinlilerin hizmetlere ve iş yerlerine erişimini ve insani yardım kuruluşlarının acil durum operasyonlarını sekteye uğratıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Dujarric, öte yandan işgal altındaki Filistin topraklarında ücretsiz yardım hattı işleten bir BM ortağının, geçen yılın ilk iki ayına kıyasla bu yıl fiziksel şiddete dayalı çağrılarda yaklaşık yüzde 25'lik bir artış olduğunu ve bu çağrıların içinde intihar düşüncelerinin de artış gösterdiği bilgisini paylaştığını kaydetti.