Dünya

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna müzakereleriyle ilgili son durumu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir kez daha ele aldı.

Hakan Çopur  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın Putin ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Leavitt, "Başkan Trump, Ukrayna ile ilgili, Devlet Başkanı Putin ile olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir." ifadesini kullandı.

Dün Mar-a-Lago'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelen Trump, müzakerelerde anlaşmaya çok yaklaştıklarını ifade etmişti.

