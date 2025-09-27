Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
3,986.90
BTC/USDT
109,381.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Suriye: Ülkemiz daha güçlü bir varlığa, diplomasimiz daha açık ve dengeli bir yapıya sahip

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumuna "başarılı bir katılım" sağladığını belirtti.

Muhammed Karabacak  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Suriye: Ülkemiz daha güçlü bir varlığa, diplomasimiz daha açık ve dengeli bir yapıya sahip

Şam

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, "Bugün New York'tan ayrılıyoruz, ülkemiz artık daha güçlü bir varlığa, diplomasi anlayışımız ise daha açık ve dengeli bir yapıya sahip." ifadelerini kullandı.

Bakan Şeybani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'nun 80. oturumuna başarılı katılım sağladıklarını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şeybani, Suriye'nin özgür sesini ve bu uğurda fedakarlık yapan herkesin sesini dünyaya taşıdıklarını vurgulayarak, gerçekleştirilen temaslarda ülkesinin egemenliğe bağlılığını, kalkınma hedeflerini ve yeniden imar vizyonunu vurguladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın konuşmasına değinen Şeybani, şunları kaydetti:

"60 yıllık izolasyondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmed Şara, konuşmasını BM Genel Kurulu'nda yaparak Suriye'nin tarihi hitabını sundu. Konuşmasında halkımızın beklentilerini ve ulusal tutumlarımızı dile getirdi, ayrıca çok sayıda etkinlik ve ikili görüşme gerçekleştirdi."

BM Genel Kurulu oturumuna katılımın, Suriye diplomasisinin güven ve itidal içinde yeniden kazandığı itibara eklenen yeni bir başarı olduğunu belirten Şeybani, "Bugün New York’tan ayrılıyoruz, ülkemiz artık daha güçlü bir uluslararası varlığa, diplomasi anlayışımız ise daha açık ve dengeli bir yapıya sahip." ifadelerini kullandı.

Şeybani, ilişkilerin güçlendirilmesi ve dengeli diyalog ile ortak çıkarlara açılım çerçevesinde, birçok dışişleri bakanı ve uluslararası kuruluş temsilcisiyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de nefes borusuna hünnap kaçan kişi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
"Mavi vatan"a milli uzun menzil hava savunma yeteneği geliyor
Polen taneleri ve endemik bitkiler faili meçhul suçların aydınlatılmasında kullanılıyor
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin 8. yılını kutladı

Benzer haberler

Suriye: Ülkemiz daha güçlü bir varlığa, diplomasimiz daha açık ve dengeli bir yapıya sahip

Suriye: Ülkemiz daha güçlü bir varlığa, diplomasimiz daha açık ve dengeli bir yapıya sahip

New York'ta, Gazze'deki soykırım ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM ziyareti protesto edildi

Bakan Memişoğlu: Gazze'deki trajedinin uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulması artık zorunluluktur

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze'ye yönelik savaşın derhal durdurulmasını istedi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze'ye yönelik savaşın derhal durdurulmasını istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York şehrinden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York şehrinden ayrıldı
Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki hitabına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki hitabına ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet