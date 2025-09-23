Dolar
Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans yapılıyor
Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile New York'ta görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, New York'taki görüşmede, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması ve Suriye'nin istikrarına ilişkin başlıklar dahil birçok ikili ve bölgesel konuyu ele aldı.

Hakan Çopur  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile New York'ta görüştü

New York

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Şara ile Dışişleri Bakanı Rubio'nun bir araya geldikleri belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması sürecinin, Suriye'nin istikrarlı ve egemen bir ülke kurması noktasında bir fırsat olduğunun vurgulandığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, "İki taraf, devam eden terörle mücadele çabaları, kayıp Amerikalıların bulunması için yapılan çalışmalar ve daha fazla bölgesel güvenlik sağlanmasında İsrail-Suriye ilişkilerinin önemi hakkında görüş alışverişinde bulundu." bilgisine yer verildi.

