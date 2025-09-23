Dolar
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
logo
Politika

Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki hitabına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla bir kez daha Gazze'nin sesi olduğunu belirterek, mazlumların çığlığını dünya gündemine taşıyan bu güçlü sesin, "adaletin ve merhametin çağrısı" olduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki hitabına ilişkin paylaşım Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

New York

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla bir kez daha Gazze'nin sesi olduğunu belirterek, mazlumların çığlığını dünya kamuoyunun gündemine taşıyan bu güçlü sesin, "adaletin ve merhametin çağrısı" olduğunu bildirdi.

Emine Erdoğan, Türkevi'nden birlikte yürüyerek geçtikleri BM Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM'nin 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı salonda dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından NSosyal'deki hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem kurulana kadar 'Dünya 5'ten büyüktür!' demeye devam edeceğiz.' Her yıl olduğu gibi bu sene de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'nda Gazze'nin sesi oldu. Mazlumların çığlığını dünya kamuoyunun gündemine taşıyan bu güçlü ses, adaletin ve merhametin çağrısı. Gazze'de akan kanın durması, çocukların gülüşlerinin yeniden hayat bulması ve insanlığın onurunun korunması için hepimize düşen bir sorumluluk var. Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısının çoğalması ise bu haklı davanın uluslararası alanda güç kazandığının göstergesidir. Bu ortak iradenin zulmü sona erdirerek kalıcı barışın önünü açmasını temenni ediyoruz."

Emine Erdoğan, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı anların fotoğraflarına da yer verdi.

