Dolar
41.57
Euro
48.50
Altın
3,749.35
ETH/USDT
3,890.40
BTC/USDT
109,102.00
BIST 100
11,377.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, İsrail’in Gazze saldırıları

Bakan Memişoğlu: Gazze'deki trajedinin uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulması artık zorunluluktur

Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Gazze'deki trajedinin uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulması artık bir tercih değil bir zorunluluktur." dedi.

Duygu Yener  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Bakan Memişoğlu: Gazze'deki trajedinin uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulması artık zorunluluktur

Ankara

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Genel Kurulu Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Ruh Sağlığı ve İyilik Halinin Teşviki Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'da konuştu.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve ruh sağlığı sorunlarını ele almak için bir araya gelmenin küresel dayanışmanın gücünü gösterdiğini belirten Memişoğlu, bu sorunların yalnızca tıbbi değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutlarıyla tüm insanlığın ortak yükü olduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hastalıklarla etkili mücadele yolunun, sağlıklı yaşamı teşvik eden, kapsayıcı ve güçlü sağlık sistemlerinden geçtiğini vurgulayan Memişoğlu, "Türkiye olarak biz de sağlık sistemimizi bu anlayışla güçlendiriyor, reformlarla geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, birinci basamak sağlık hizmetlerini ve dijital sağlık uygulamalarını toplumun her kesimine erişilebilir kıldıklarını, böylece kronik hastalıkların kontrolünde önleyici ve proaktif yaklaşımlar benimsediklerini kaydetti.

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, bireylerin sağlığını koruyan ve geliştiren bir sistemi inşa ettiklerini dile getiren Memişoğlu, "Bağışıklama ve erken tanı programlarımızla gelecek nesilleri koruyacak sürdürülebilir modeller oluşturuyoruz. Böylece sadece bugünün hastalıklarını tedavi etmiyor, yarının risklerini de azaltıyoruz." diye konuştu.

Memişoğlu, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve ruh sağlığı sorunlarıyla mücadelenin tek bir ülkenin çabasıyla başarıya ulaşamayacağını vurgulayarak, "Bu küresel yükü azaltmak için hepimizin daha güçlü işbirliği yapması, kaynaklarını adil biçimde paylaşması ve ortak stratejiler geliştirmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Adil bir dünyayı hep birlikte inşa edelim"

Sağlık hakkının insanlık onurunun en temel gereği olduğuna işaret eden Memişoğlu, "Ancak bugün Gazze'de yaşananlar, bu hakkın en vahşi şekilde ihlal edildiğini göstermektedir. Hastanelerin hedef alınması, ambulansların bombalanması ve sağlık çalışanlarının görev başında saldırıya uğraması insanlığın ortak değerlerine aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, sivillerin özellikle çocuk ve kadınların en temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmasının kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak biz, dili, inancı ya da kimliği ne olursa olsun, her insanın yaşama ve sağlığa erişim hakkını savunmaya devam edeceğiz. Gazze'deki trajedinin uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulması artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Gelin hastanelerin hedef alınmadığı, ambulansların vurulmadığı yaşamın ve umudun korunduğu adil bir dünyayı hep birlikte inşa edelim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı
2. Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybedenler için Ankara'da anma etkinliği düzenlendi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İsrail tohumu iddialarına yanıt verdi
Fatih'te 11 binadan oluşan 33 yıllık sitenin yıkımına başlandı

Benzer haberler

Bakan Memişoğlu: Gazze'deki trajedinin uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulması artık zorunluluktur

Bakan Memişoğlu: Gazze'deki trajedinin uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulması artık zorunluluktur

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze'ye yönelik savaşın derhal durdurulmasını istedi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhuriyet tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanımız Filistin davasını milli davamız olarak tanımladı

Bakan Göktaş, Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı'nda konuştu

Bakan Göktaş, Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı'nda konuştu
Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki hitabına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki hitabına ilişkin paylaşım
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Gazze için "güvenilir bir barış planı" benimsediklerini bildirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Gazze için "güvenilir bir barış planı" benimsediklerini bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet