Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
3,993.60
BTC/USDT
109,276.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Vietnam'da yaklaşan Bualoi Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye hazırlıkları yapıyor

Vietnam'da yaklaşan Bualoi Tayfunu nedeniyle merkez ve kuzey bölgelerindeki binlerce kişi tahliye edilmeye hazırlanıyor.

Aynur Şeyma Asan  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Vietnam'da yaklaşan Bualoi Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye hazırlıkları yapıyor

Ankara

Filipinler'de birçok kişinin ölümüne yol açan ve şiddetli yağış ve rüzgarlarla etkisini gösteren Bualoi Tayfunu Vietnam'a yaklaşıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vietnam Hava Durumu Servisinden yapılan açıklamada, Bualoi Tayfunu'nun, ülkenin merkezinin yaklaşık 200 kilometre doğusunda olduğu ve kuzeybatıya hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, tayfunun şiddetli yağışlara, ani sellere ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısı yapılarak balıkçıların denize açılması yasaklandı.

Yetkililer, Da Nang kentinde, 210 bini aşkın kişi için tahliye planı yapıldığını, Hue kentinde 32 bin kişinin daha güvenli bölgelere götürülmek için hazırlandığını ifade etti. Hue'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 1 kişinin kaybolduğu aktarıldı.

Sivil Havacılık İdaresi, kıyı şeridine yakın 4 havalimanında uçuşların askıya alındığını, birçok uçuşun ertelendiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı
Ege, Marmara ve Batı Karadeniz için yerel kuvvetli yağış uyarısı
Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Üniversite öğrencileri, tohumundan atığına faydalanılan aspiri kampüste üretti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından özel kreş ve gündüz bakımevleri desteklerine ilişkin açıklama

Benzer haberler

Vietnam'da yaklaşan Bualoi Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye hazırlıkları yapıyor

Vietnam'da yaklaşan Bualoi Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye hazırlıkları yapıyor

Artvin'de sel ve heyelan nedeniyle Camili'de mahsur kalan turistler helikopterlerle tahliye edildi

MSB, Rize'de selden etkilenen vatandaşların helikopterle tahliyesine ilişkin paylaşım yaptı

Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışması başlatıldı

Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışması başlatıldı
Filipinler'de muson yağmurları ve tayfunlar 100 binden fazla kişiyi etkiledi

Filipinler'de muson yağmurları ve tayfunlar 100 binden fazla kişiyi etkiledi

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 10 bin kişi tahliye edildi

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 10 bin kişi tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet