Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu ile Trump Gazze kentinin işgali kararını görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında, Tel Aviv yönetiminin Gazze kentini işgal kararının ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirildiği bildirildi.

Netanyahu ile Trump Gazze kentinin işgali kararını görüştü

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Trump’ın, "esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması" için alındığı belirtilen Gazze kentini işgal kararını görüştüğü aktarıldı.

Netanyahu’nun, Trump’a, Gazze’ye saldırılarının başladığı günden bu yana İsrail’e verdiği "kararlı destek" için teşekkür ettiği bildirildi.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi ise 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.


