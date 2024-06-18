Dolar
32.54
Euro
34.98
Altın
2,329.04
ETH/USDT
3,472.20
BTC/USDT
65,210.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu: "Blinken, Washington'un İsrail'e silah engelini kaldırmaya yönelik çalışmalarını doğruladı"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, ABD yönetiminin, İsrail'e bazı silah ve mühimmat vermeme sorununu çözmek için çalıştığını doğruladığını belirtti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Çağrı Koşak, Mehmet Nuri Uçar  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Netanyahu: "Blinken, Washington'un İsrail'e silah engelini kaldırmaya yönelik çalışmalarını doğruladı" Fotoğraf: Doaa Albaz/AA

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 10-11 Haziran tarihlerinde Orta Doğu turuna ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Açıklamada, Netanyahu'nun, Blinken'ın İsrail'e yaptığı son ziyaretindeki görüşmesinde "ABD'nin savaşın başlangıcından bu yana İsrail'e sağladığı desteği çok takdir ettiği" belirtildi.

Blinken'a, ABD'nin son aylarda İsrail'e silah ve mühimmat sağlamamasını "mantıksız" olarak nitelendiren Netanyahu'nun, "ABD'nin en yakın müttefiki İsrail, canı için savaşıyor, İran ve diğer ortak düşmanlarımıza karşı da savaşıyor." dediği aktarıldı.

Açıklamada, Blinken'ın, ABD yönetiminin, İsrail'e bazı silah ve mühimmat vermeme sorununu çözmek için çalıştığını doğruladığını belirten Netanyahu'nun, "Blinken, İsrail'e silah satışı konusunda, ABD yönetiminin engelleri kaldırmaya çalıştığı hususunda bana güvence verdi." ifadelerine yer verildi.

ABD, İsrail'e 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana milyarlarca dolar yardımda bulunurken, ABD Temsiciler Meclisi ise 8 Mayıs'ta, İsrail'e yaklaşık 250 ila 1000 kilogram ağırlığındaki bombaların tedarikinin durdurulduğunu bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: (Çanakkale'deki yangın) Gece görüş helikopteriyle mücadeleye devam etmiş olacağız
Adalet Bakanı Tunç'tan, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında açıklama
Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
ABD mahkemesi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un duruşmalarını erteledi

Benzer haberler

Fransa'da İsrail'e silah satışı karşıtı eylemi takip eden gazeteci gözaltına alındı

Fransa'da İsrail'e silah satışı karşıtı eylemi takip eden gazeteci gözaltına alındı

ABD'den Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik'e destek verenlere yaptırım

Netanyahu: "Blinken, Washington'un İsrail'e silah engelini kaldırmaya yönelik çalışmalarını doğruladı"

İsrail'in Gazze'de kullandığı dronların elektronik parçalarının Fransa'dan gönderildiği iddia edildi

İsrail'in Gazze'de kullandığı dronların elektronik parçalarının Fransa'dan gönderildiği iddia edildi

İsrailliler, bir kez daha İsrail meclisi önünde gösteri düzenledi

İsrailliler, bir kez daha İsrail meclisi önünde gösteri düzenledi
BM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları 39 milyon ton enkaza yol açtı

BM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları 39 milyon ton enkaza yol açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet