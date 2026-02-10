Dolar
43.64
Euro
52.02
Altın
5,032.44
ETH/USDT
2,012.30
BTC/USDT
68,434.00
BIST 100
13,785.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da trafik yoğunluğu %81’e ulaştı
logo
Dünya

NATO: Avrupalı müttefikler komuta yapısında daha belirgin rol üstlenecek

NATO, müttefiklerin NATO Komuta Yapısı içinde üst düzey askeri sorumlulukların yeni dağılımı konusunda anlaşmaya vardığını belirterek, "Avrupalı müttefiklerin, İttifakın askeri liderliğinde daha belirgin rol üstleneceğini" bildirdi.

Şerife Çetin  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
NATO: Avrupalı müttefikler komuta yapısında daha belirgin rol üstlenecek

Brüksel

Yeni anlaşmaya ilişkin NATO'dan yazılı açıklama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, anlaşmanın NATO içinde sorumlulukların daha adil paylaşılmasına yönelik değişimin parçası olarak değerlendirildiği belirtildi.

Anlaşmayla, Avrupalı müttefiklerin NATO Komuta Yapısı içinde daha fazla liderlik rolü üstlenmesinin öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada, "(Anlaşma) Aynı zamanda ABD’nin, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) rolünün korunması da dahil NATO’nun komuta ve kontrol yapısına bağlılığını sürdürdüğünü ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İngiltere'nin halihazırda ABD’nin komuta ettiği Norfolk Müşterek Kuvvet Komutanlığını devralacağı, İtalya'nın ise yine şu anda ABD’nin liderliğinde bulunan Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığının komutasını üstleneceği kaydedildi.

Almanya ve Polonya'nın, Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığını dönüşümlü olarak yöneteceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu düzenlemeyle, kriz ve çatışma durumlarında operasyonel seviyede liderlik eden üç Müşterek Kuvvet Komutanlığının tamamı Avrupalılar tarafından yönetilecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin halihazırda komutasını yürütmekte olduğu Müttefik Kara Komutanlığı ve Müttefik Hava Komutanlığına ilave olarak Müttefik Deniz Komutanlığının sorumluluğunu da üstleneceği aktarılarak, "Söz konusu değişiklikler, mevcut personel rotasyon takvimiyle uyumlu şekilde gelecek yıllarda kademeli olarak hayata geçirilecek." bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay ile KADEM işbirliği protokolü imzaladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kadınlar için Enerji Okulu İşbirliği Protokolü"nü yeniledi
Bakan Güler: Artık YPG-SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatları'nın gereklerine uyması zorunluluktur
Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli kar, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

NATO: Avrupalı müttefikler komuta yapısında daha belirgin rol üstlenecek

NATO: Avrupalı müttefikler komuta yapısında daha belirgin rol üstlenecek

ABD'nin İsrail Büyükelçisi: İran konusunda ABD ve İsrail'in kırmızı çizgileri aynı

BM Raportörü Satterthwaite: Kurallara dayalı düzenin erozyona uğradığını görüyoruz

AB Komisyonu üyesi Kubilius: Avrupa'nın sorumluluk üstlenmesi, NATO'suz bir savunma anlamına gelmiyor

AB Komisyonu üyesi Kubilius: Avrupa'nın sorumluluk üstlenmesi, NATO'suz bir savunma anlamına gelmiyor
Endonezya, Gazze gibi çatışma bölgelerine 5 ila 8 bin personel göndermeyi planlıyor

Endonezya, Gazze gibi çatışma bölgelerine 5 ila 8 bin personel göndermeyi planlıyor
Avrupa’da savunma ve güvenlik girişimlerine yatırım 8,7 milyar dolarla rekor kırdı

Avrupa’da savunma ve güvenlik girişimlerine yatırım 8,7 milyar dolarla rekor kırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet