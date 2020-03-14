Euro
7.02
Dolar
6.33
BIST 100
95,605.22
Altın
1,529.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Musul'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın Musul kentinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ali Makram Ghareeb   | 14.03.2020
Musul'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Musul

Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesi ve virüsün yayılma riskinin artması üzerine Musul kentinde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Musul Polis Müdürlüğü Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen yasağın gece yarısından itibaren uygulamaya gireceği belirtildi.

Açıklamada, 2 gün boyunca sağlık, güvenlik ve sivil savunma ekipleri dışında kimsenin sokağa çıkma hakkı olmadığının altı çizildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de Irak'ta salgının yayılma riski üzerine dün, bölgede 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Irak'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fas ve Kuveyt'te Kovid-19 vaka sayısı arttı
Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler 18 Mart'a kadar dönebilecek
Musul'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yeni koronavirüs tedbirleri
İngiltere'de Kovid-19'a bağlı ölümler 24 saatte ikiye katlandı

Benzer haberler

Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler 18 Mart'a kadar dönebilecek

Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler 18 Mart'a kadar dönebilecek

Musul'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yeni koronavirüs tedbirleri

İngiltere'de Kovid-19'a bağlı ölümler 24 saatte ikiye katlandı

İngiltere'de Kovid-19'a bağlı ölümler 24 saatte ikiye katlandı
İçişleri Bakanlığı: Sarp Sınır Kapısı yarından itibaren yolcu trafiğine kapatılacak

İçişleri Bakanlığı: Sarp Sınır Kapısı yarından itibaren yolcu trafiğine kapatılacak
Bakan Turhan koronavirüs ile mücadelede alınan önlemleri değerlendirdi

Bakan Turhan koronavirüs ile mücadelede alınan önlemleri değerlendirdi