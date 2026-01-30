Dolar
43.50
Euro
51.87
Altın
5,030.49
ETH/USDT
2,737.40
BTC/USDT
82,666.00
BIST 100
13,846.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Sivas Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

Mısır ile AB'den Gazze ve Sudan İçin "kritik eşgüdüm" vurgusu

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, telefonda görüştü.

Jomaa Younis, Hamdi Yıldız  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Mısır ile AB'den Gazze ve Sudan İçin "kritik eşgüdüm" vurgusu

Kahire

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze, Sudan ve İran başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ekim 2025'te Brüksel'de düzenlenen Mısır-AB Zirvesi'nin ardından taraflar arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik imkanlar değerlendirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmede Abdulati, Avrupa'dan Mısır’a daha fazla yatırım çekilmesinin, Mısır ürünlerinin AB pazarlarına girişinin kolaylaştırılmasının ve özel sektörle işbirliğinin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Kallas ise Mısır'ın bölgede güven ve istikrarın desteklenmesindeki kurucu rolünden övgüyle söz ederek, Kahire'nin AB'nin en önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu vurguladı.

Gazze'deki gelişmeler

Gazze Şeridi'ndeki son durumun ana gündem maddesi olduğu görüşmede Abdulati, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin maddelerin uygulanması için uluslararası ve bölgesel çabaların artırılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Filistin yönetiminin Gazze'deki görev ve sorumlulukları devralmasına yönelik hazırlıklara değinen Abdulati, bölge halkının günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçici bir yapı olarak öngörülen Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne desteklerini yineledi.

Ateşkesin denetlenmesi amacıyla uluslararası bir istikrar gücünün acilen konuşlandırılması gerektiğini belirten Abdulati, insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasının, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesinin ve yeniden imar sürecine geçilmesinin önemini vurguladı.

Sudan için "insani ara" çağrısı

Sudan'daki gelişmelere ilişkin Mısır'ın yürüttüğü diplomatik çabalar hakkında bilgi veren Abdulati, kapsamlı bir ateşkese zemin hazırlamak amacıyla acilen "insani ara" ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Güvenli insani koridorların oluşturulmasının öncelik taşıdığını belirten Abdulati, Sudan halkına yardımların engelsiz şekilde ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.

Abdulati ayrıca, Mısır'ın Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi ve ulusal kurumların korunması çağrısında bulundu.

İran ve nükleer dosyası

Bölgesel gerilimin düşürülmesi ve Orta Doğu'nun daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğini ifade eden Abdulati, Washington ile Tahran arasındaki nükleer müzakerelerin yeniden başlaması için uygun şartların sağlanmasının önemine işaret etti.

Abdulati, nükleer dosyanın tüm tarafların çıkarlarına hizmet edecek kapsamlı ve dengeli bir çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Görüşmenin sonunda taraflar, bölgede kalıcı barışın sağlanması amacıyla bölgesel gelişmeler konusunda koordinasyonu sürdürme ve istişareleri artırma konusunda mutabık kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı makaleye ilişkin paylaşım
Hafta sonu yurtta yağışlı hava hakim olacak
Bakan Işıkhan: 500 Bin Konut Projesi, hayata geçirilmiş en büyük sosyal devlet projelerinden birisidir
Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta muhataplarımıza aktardık
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayisi herhangi bir sektör değildir
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD, İran'la gerilim ortamında askeri varlığını Orta Doğu'ya yönlendirmeye devam ediyor

ABD, İran'la gerilim ortamında askeri varlığını Orta Doğu'ya yönlendirmeye devam ediyor

Mısır ile AB'den Gazze ve Sudan İçin "kritik eşgüdüm" vurgusu

Yeni Zelanda, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na yönelik daveti reddetti

Eski AB Konseyi Başkanı Michel, NATO Genel Sekreteri Rutte'ye sert eleştirilerde bulundu

Eski AB Konseyi Başkanı Michel, NATO Genel Sekreteri Rutte'ye sert eleştirilerde bulundu
İran Cumhurbaşkanı, diplomasinin başarılı olması için ABD'nin tehditlerden kaçınması gerektiğini belirtti

İran Cumhurbaşkanı, diplomasinin başarılı olması için ABD'nin tehditlerden kaçınması gerektiğini belirtti
Lübnan, Irak ve Yemen'deki gruplardan ABD'nin saldırması durumunda İran'a "destek sinyali"

Lübnan, Irak ve Yemen'deki gruplardan ABD'nin saldırması durumunda İran'a "destek sinyali"

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet