Dolar
13.82
Euro
15.63
Altın
1,772.16
ETH/USDT
4,644.30
BTC/USDT
57,290.00
BIST 100
1,910.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Yanık, İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi tarafından yapılan Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Açılış Töreninde konuşuyor.
logo
Dünya

Lübnan'da Körfez ülkeleriyle krize neden olan Bakan Kardahi istifa etti

Lübnan'da açıklamalarıyla bazı Körfez ülkelerinin hedefi olan ve diplomatik krize yol açan Enformasyon Bakanı George Kardahi, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İdiris Okuduci   | 03.12.2021
Lübnan'da Körfez ülkeleriyle krize neden olan Bakan Kardahi istifa etti Fotoğraf: Houssam Shbaro / AA

Beyrut

Kardahi, istifa gerekçesini Enformasyon Bakanlığında düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.

"Halkım ve ülkemin çıkarları, şahsi çıkarlarımın üstündedir." diyen Kardahi, eylül ayında başladığı bakanlık görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini belirtti.

Üyesi olduğu Hristiyan Marada Hareketinin lideri Süleyman Franciye ile kararını istişare ettiğini aktaran Kardahi, Lübnan halkının ve Körfez'de yaşayan Lübnanlıların kendisinden dolayı zarar görmesini istemediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çıktığı Körfez turuna da işaret eden Kardahi, Lübnan ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri düzeltmek için Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek Macron'a destek amaçlı böyle bir karar aldığını dile getirdi.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki kriz

Lübnan Enformasyon Bakanı Kardahi, daha önce katıldığı belirtilen ve 27 Ekim'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken ifadeleri üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı. Mikati, Kardahi'nin açıklamalarının hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın aşıları üçüncü dozda en iyi korumayı sağlıyor
Almanya Sağlık Bakanı yeni Kovid-19 tedbirlerinin ciddiye alınmasını istedi
DSÖ: Omicron varyantı nedeniyle henüz bir ölüm bildirilmedi, araştırmalar devam ediyor
BioNTech CEO'su Prof. Dr. Şahin: Omicron için Kovid-19 aşısını daha hızlı adapte edebiliriz
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Lübnan'da Körfez ülkeleriyle krize neden olan Bakan Kardahi istifa etti

Lübnan'da Körfez ülkeleriyle krize neden olan Bakan Kardahi istifa etti

Formula 1'de sıradaki durak Suudi Arabistan

OPEC+ grubu günlük 400 bin varillik üretim artışı planına devam edecek

Suudi Arabistan'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi

Suudi Arabistan'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi
Trump'ın damadı Kushner'in Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolarlık fon sağladığı iddia edildi

Trump'ın damadı Kushner'in Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolarlık fon sağladığı iddia edildi

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ancak Parlamento kararıyla görevde kalacağını söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ancak Parlamento kararıyla görevde kalacağını söyledi