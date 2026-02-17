Dolar
43.73
Euro
51.81
Altın
4,920.83
ETH/USDT
1,977.80
BTC/USDT
68,252.00
BIST 100
14,347.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı
logo
Dünya

Trump, Suudi Arabistan ile BAE arasındaki anlaşmazlığı "kolayca çözebileceklerini" belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmazlığı "kolayca çözebileceklerini" söyledi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Trump, Suudi Arabistan ile BAE arasındaki anlaşmazlığı "kolayca çözebileceklerini" belirtti Fotoğraf: Kyle Mazza/AA

Ankara

Trump, Florida'dan başkent Washington'a dönerken Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Suudi Arabistan ile BAE arasında "gerçekten anlaşmazlık" olduğunu belirten Trump, "Bunu çok kolay şekilde çözebiliriz." dedi.

Trump, iki Körfez ülkesi arasındaki anlaşmazlığa müdahale etme planı olup olmadığı sorusuna ise "henüz böyle bir planı olmadığı" yanıtını verdi.

Yemen'deki gelişmeler

BAE destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve Mehra vilayetlerini ele geçirdi.

GGK'nin yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan merkezli Arap Koalisyonunun havadan sağladığı destekle başlatılan operasyonlar sonucu söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Başkanlık Konseyi Üyesi ve GGK Başkanı Zübeydi'nin BAE'ye kaçtığını açıklamıştı.

Yemen Başkanlık Konseyi de aynı gün Zübeydi'nin Konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında "vatana ihanet" suçlaması dahil adli süreç başlatıldığını belirtmişti.

Art arda yaşanan askeri ve siyasi gelişmelerin ardından GGK, 9 Ocak'ta kendini feshettiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçmek için okula devamlılığının sağlanması öneriliyor
Kırklareli'nde risk altındaki çocuklar mobil ekiplerle tespit ediliyor
Ülke genelinde ocakta yağışlar geçen yıla göre 3 kat arttı
Ulusal Staj Programı'na bugüne kadar 252 bin genç başvurdu
Hakkari'de şelaleler yağışların etkisiyle akmaya başladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump, Suudi Arabistan ile BAE arasındaki anlaşmazlığı "kolayca çözebileceklerini" belirtti

Trump, Suudi Arabistan ile BAE arasındaki anlaşmazlığı "kolayca çözebileceklerini" belirtti

ABD'nin Maryland eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü

ABD Başkanı Trump'tan İran'a müzakerelerde "daha makul olma" çağrısı

ABD'de lisedeki buz hokeyi maçı sırasında silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü

ABD'de lisedeki buz hokeyi maçı sırasında silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü
ABD'de Pokemon koleksiyon kartı 16,5 milyon dolara satıldı

ABD'de Pokemon koleksiyon kartı 16,5 milyon dolara satıldı
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız Bakanın başkanlık ettiği enstitüde polis araması

Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız Bakanın başkanlık ettiği enstitüde polis araması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet