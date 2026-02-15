Dolar
43.71
Euro
51.85
Altın
5,033.13
ETH/USDT
1,971.10
BTC/USDT
69,022.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Lübnan-Suriye sınırında düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA), Lübnan-Suriye sınır hattında bir araca düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Esat Fırat  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
İsrail'in Lübnan-Suriye sınırında düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail saldırısının Lübnan ile Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı ile Cedidet Yabus bölgesi arasında gerçekleştiği belirtildi.

Hedef alınan bölgeye yakın köylerde art arda dört şiddetli patlama sesi duyulduğu aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sivil Savunma ekipleri, sınır hattında vurulan araçta çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu araçtan hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi çıkarıldı.

Saldırıya ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde, Lübnan’ın doğusundaki Beka kenti kırsalında Filistin İslami Cihad mensuplarını hedef aldığını duyurmuştu.

İsrail, Kasım 2024’te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü.

Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İslam alimi Muhammed Emin Saraç, Fatih'te anıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Manisa'da beklenen kuvvetli yağışa ilişkin açıklama
Bakan Göktaş'tan çocuklara yönelik "sosyal medya düzenlemesi" paylaşımı
Düzce'de kuvvetli rüzgarda çatısı uçan lisede eğitime ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'ye giden Çağrı Bey sondaj gemisi personeline başarı diledi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İran: ABD müzakerelerde kendi çıkarlarını İsrail'in çıkarlarından ayrı olarak değerlendirebilir

İran: ABD müzakerelerde kendi çıkarlarını İsrail'in çıkarlarından ayrı olarak değerlendirebilir

İsrail'in Lübnan-Suriye sınırında düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki gidişattan memnunuz, bu gidişatı sürdürmemiz gerekiyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da arazi tesciline ilişkin kararını en güçlü biçimde kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da arazi tesciline ilişkin kararını en güçlü biçimde kınadı
İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da toprak gasbını "resmi hale getirecek" kararı onayladı

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da toprak gasbını "resmi hale getirecek" kararı onayladı
İngiltere'deki British Museum antik Orta Doğu sergilerindeki "Filistin" ifadesini kaldırdı

İngiltere'deki British Museum antik Orta Doğu sergilerindeki "Filistin" ifadesini kaldırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet