Teknoloji, Savunma sanayisi

ASELSAN Konya, özgün otomatik bomba atarını yurt dışında ilk kez sergiledi

ASELSAN Konya, özgün mühendislik kabiliyetleriyle geliştirdiği MAKS40 40 mm Otomatik Bomba Atar sistemini, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 kapsamında ilk kez uluslararası arenada sergiledi.

Göksel Yıldırım  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
ASELSAN Konya, özgün otomatik bomba atarını yurt dışında ilk kez sergiledi Fotoğraf: Levent Horasan/AA

Riyad

MAKS40'ın fuarda piyade kullanımı için çatalayak (tripod/üç ayak) üzerine monte edilmiş versiyonu tanıtıldı.

MAKS40, aynı kalibredeki rakipleri ile kıyaslandığında oldukça hafif ve ergonomik tasarımıyla uzaktan komutalı silah sistemlerine ana silah veya yardımcı silah olarak entegre edilebiliyor, çatalayak üzerinde bağımsız olarak da kullanılabiliyor.

Silah sistemi, akıllı mühimmat atışına imkan tanıyor olması sayesinde başta mini/mikro dronlara karşı etkinlik olmak üzere farklı görev ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek yapısıyla öne çıkıyor.

MAKS40, kara, deniz ve hava platformlarına entegre edilebilen çok yönlü bir kuvvet çarpanı olarak tasarlandı. Yüksek hassasiyetli atış yeteneğiyle donatılan sistem, hem tekli hem de seri atış modlarında üstün operasyonel performans sergiliyor.

Operasyonel ihtiyaca göre hem sağdan hem de soldan mühimmat besleme seçeneği sunarak kullanıcıya taktiksel avantaj sağlıyor.

ASELSAN Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASELSAN Konya olarak, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğikleri MAKS40'ı ilk kez uluslararası bir etkinlikte vitrine çıkarmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bu sistemin, modern savaş alanının değişen dinamiklerine, özellikle dron tehditlerine karşı ATOM akıllı mühimmat yeteneğiyle çok etkili yanıt verdiğini vurgulayan Özsoy, şunları kaydetti:

"Muadillerine göre sağladığı 22 kilogramlık hafiflik avantajı, hem personelimize hareket kabiliyeti kazandırıyor hem de farklı platformlara entegrasyonu kolaylaştırıyor. WDS 2026'da gördüğümüz yoğun ilgi, Konya'daki yüksek teknoloji tasarım ve üretim kapasitemizin küresel pazarda ne kadar rekabetçi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Hedefimiz, faaliyet alanımızda Türkiye'nin ihtiyaçlarını uçtan uca karşılarken ihracat potansiyelimizi en üst seviyeye çıkarmak."


