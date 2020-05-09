Libya'da Hafter milislerinin başkente roketli saldırısında ölü sayısı 6'ya yükseldi
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda ölü sayısı 6'ya çıktı.
Ankara
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda ölü sayısı 6'ya çıktı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin başkentin bazı bölgelerine düzenlediği roketli saldırıda 6 sivilin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ve ciddi maddi hasar oluştuğu bildirildi.
Saldırıda başkentteki Mitiga Havalimanı'nın da hedef alındığı vurgulanan açıklamada, iki yolcu uçağının büyük zarar gördüğü, Ilyushin tipi bir kargo uçağının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği ve özel bir şirkete ait yolcu uçağının da yandığı belirtildi.
Açıklamada, "savaş suçu" sayılabilecek ve uluslararası hukuk nezdinde cezalandırılabilecek bu suçlar karşısında uluslararası toplumun sessizliği karşısında şaşkınlık yaşandığı da aktarıldı.
80'den fazla roketle düzenlenmişti
Hafter'e bağlı milislerin, bugün sabah saatlerinde başkentteki Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda havalimanında yangın çıkmıştı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetmişti.
Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, saldırıda, Mitiga Havalimanı'ndaki "uçak yakıtı tankerleri ve itfaiye araçlarının vurulduğu ve yangın çıktığı, yolcu terminalinde geniş çaplı hasarın oluştuğu" belirtilmişti.
Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'in, mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), dün yayınladığı açıklamada, Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin hedef alan ve çok sayıda sivil kayıplara yol açan saldırıları kınarken, saldırıları Uluslararası Ceza Mahkemesiyle (UCM) paylaşmak üzere kaydetmeye devam ettiğini duyurmuştu.
Libya Hükümeti'nden sivillere yönelik saldırıların durdurulması çağrısı
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine düzenlediği roketli saldırıların ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.
"Trablus'u işgal edemediler, bunun acısını roketlerle Trablus halkından çıkarmaya karar verdiler. Bu, (saldırılar) bizim ancak kararlılığımızı ve onları mağlup etme azmimizi artırır." diyen Başağa, uluslararası toplumdan sivillerin kasıtlı olarak hedef alınmasının durdurulması ve saldırıları düzenleyenlerin cezalandırılması için harekete geçmesini istedi.
Libya Devlet Yüksek Konseyinden hükümete Hafter'e karşı askeri koordinasyonu artırma çağrısı
Libya hükümetinin danışma mercisi olan Libya Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki darbe karşıtı tarafların, Hafter'in saldırıları tamamen sona ermeden diyalogdan söz etmemeleri gerektiği belirtildi.
Libya hükümetinden, darbe girişimini sonlandırmak amacıyla yapılan anlaşmaların uygulanması için müttefik ülkelerle askeri koordinasyon seviyesini yükseltme ve sivillere yönelik saldırıları durdurmak için çabaları artırma çağrısında bulunulan açıklamada, ülkedeki taraflar ve kuruluşlardan, çekişmeler ile düşmanlıkları bir kenara bırakma ve sivilleri hedef alan saldırılara son vermeye çalışmaları istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.