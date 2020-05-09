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Dünya, Libya

BM'den Trablus'a roketli saldırıların sorumlularını adalete teslim edin çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), başkent Trablus'un ayrım gözetmeksizin bombalanmasından sorumlu kişilerin adalet önüne çıkarılması çağrısı yaptı.

Enes Canlı   | 09.05.2020
BM'den Trablus'a roketli saldırıların sorumlularını adalete teslim edin çağrısı

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus'a yönelik saldırılara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu (LUO) isimli gruba bağlı güçlerin, Mitiga Havalimanı'nı bir ticari uçağın uçuşa hazırlandığı sırada bombaladığı hatırlatıldı. 

Havalimanına düşen roketlerin, yolcu uçakları, yakıt depoları, itfaiye kamyonları ve yolcu terminaline zarar vermesinin yanı sıra sivil yaralanmalarına da yol açtığı vurgulanan açıklamada, bu korkunç saldırıların, düzenli olarak sivil yerleşim bölgelerinin yakınında gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Saldırının, son dönemde başkente yönelik ayrım gözetmeksizin düzenlenen bombardımanlardan biri olduğu belirtilen açıklamada, çoğu Hafter yanlısı gruplara atfedilebilecek bu saldırılar yüzünden 1 Mayıs'tan bu yana başkentte 15 sivilin hayatını kaybettiği ve 50 sivilin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların şiddetle kınanması ve uluslararası hukuk nezdinde suç sayılabilecek bu eylemleri yapanların adalet önüne çıkarılması" çağrısı yapıldı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin, Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda 6 sivil hayatını kaybetmiş onlarca sivil yaralanmıştı.






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