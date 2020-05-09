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Dünya

Libya Parlamentosu BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

Libya'nın başkenti Trablus'taki Libya Parlamentosu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırılarının durdurulması için acilen toplantıya çağırdı.

Gülşen Topçu   | 09.05.2020
Libya Parlamentosu BMGK'yı acil toplantıya çağırdı Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Libya'nın başkenti Trablus'taki Libya Parlamentosu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırılarının durdurulması için acilen toplantıya çağırdı.

Parlamento, Birleşmiş Milletler (BM) ile BMGK'dan, Libya'daki sivillerin, canlarına ve mallarına yönelik saldırılardan korunması için kesin kararlar almasını istedi.

BMGK'nın sivillerin korunması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği belirtilerek, Konsey'den Hafter'in saldırılarıyla ilgili olarak acilen toplanması istendi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) Hafter'e destek vermekle suçlayan meclis, "Bu devletçik, kendisini Libya'nın hakimi ilan etmek uğruna Libyalıların kurban edilmesini umursamıyor." ifadesini kullandı.

Halife Hafter'e bağlı milislerin, Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'in, mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda da 15 sivil ölmüş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), dün yayınladığı açıklamada, Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin hedef alan ve çok sayıda sivil kayıplara yol açan saldırıları kınayarak, saldırıları Uluslararası Ceza Mahkemesiyle (UCM) paylaşmak üzere kaydetmeye devam ettiğini duyurmuştu.

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