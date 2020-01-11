Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac Türkiye'ye geliyor
Fayiz es-Serrac'ın yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öngörülüyor.
İstanbul
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın yarın Türkiye'ye geleceği öğrenildi.
Sabah saatlerinde İstanbul'a geleceği öğrenilen Fayiz es-Serrac'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi öngörülüyor.
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