Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıyı ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı kınadı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ve kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.