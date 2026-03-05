Dolar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da “PTT İftar Programı”nda konuşuyor.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zafer Fatih Beyaz, Mümin Altaş  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıyı ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı kınadı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ve kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
