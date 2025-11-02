Dolar
Dünya

Kuzey Makedonya'da halk, yerel seçimin ikinci turu için sandık başında

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da yerel seçimin ilk turunda gerekli yüzde 50'nin üzerinde oyun alınamadığı 33 belediyede, ikinci tur için oy kullanma işlemi başladı.

Dzihat Aliju  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Kuzey Makedonya'da halk, yerel seçimin ikinci turu için sandık başında Fotoğraf: Umeys Sulejman/AA

Üsküp

Ülkedeki seçmenler, yerel seçimin ikinci turunda 33 belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek üzere yerel saat ile 07.00'den itibaren oylarını kullanmak üzere sandık başına gidiyor.

Bu turda kayıtlı 1 milyon 13 bin 375 seçmen, yerel saatle 19.00'a kadar oy kullanabilecek.

Seçimin ikinci turunda, bir önceki turda yüzde 50 oy sınırının geçilmediği belediyelerde en çok oy alan iki aday yarışırken, seçmenler Üsküp Büyükşehir Belediyesinde İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği'nin (VMRO-DPMNE) adayı Orce Gjorgjievski ile Levica (Sol) Partisi'nin adayı Amar Mecinovic arasında seçim yapacak.

Gostivar, Vrapçişte, Mavrovo-Rostuşe ile Merkez Jupa Belediyelerinde ise ilk turda seçime katılım oranları belirlenen yüzdeliğin altında kaldığı için, seçim ileri bir tarihte tekrarlanacak.

Seçimde akredite edilen 1598 gözlemci görev alacak.

Yerel seçimin ilk turunda 81 belediyeden 44'üne başkan seçildi

Kuzey Makedonya'da 81 belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için yerel seçimin ilk turu, 19 Ekim'de gerçekleştirilmişti.

İlk turda, iktidardaki VMRO-DPMNE 32, iktidar ortağı VLEN ittifakı 5, Ulusal Entegrasyon İttifakı (AKI) 4, muhalefetteki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği'nin (SDSM) öncülüğündeki ittifak ise 3 belediye kazanmış, 44'üne belediyede başkan seçilmişti.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen yerel seçimler daha önce 1996, 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 ve 2021 yıllarında yapılmıştı.

TÜGVA Başkanı Beşinci'den sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

