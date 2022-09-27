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Dünya

KKTC'de askeri bölgeyi fotoğraflamakla yargılanan Rum vatandaş 1 ay hapis cezası aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), "1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi fotoğraflamak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı A.S, 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Muhammet İkbal Arslan   | 27.09.2022
KKTC'de askeri bölgeyi fotoğraflamakla yargılanan Rum vatandaş 1 ay hapis cezası aldı

Lefkoşa

Tutuklu A.S. hakkındaki davanın duruşması, Lefkoşa'daki Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesinde yapıldı.

Mahkemede sanığın, askeri yasak bölgeyi fotoğraflarken kötü bir niyeti olmadığına, hatıra amaçlı fotoğrafladığına, hiçbir askeri unsur, teçhizat ve birliği veya hareketini kaydetmediğine ve bu fotoğrafları başka bir suçu işlemek için kullanmayacağına kanaat getirilirken sanığın dava sürecindeki iyi halinin de göz önünde bulundurularak değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Yargıç, söz konusu suçun 5 yıla kadar hapis cezası gerektiren ve ülke, kamu ve askeri güvenliği tehlikeye atabilecek bir suç olduğunu vurgulayarak sanığa, hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmesine, 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

30 Ağustos'tan bu yana tutuklu yargılanan A.S'nin cezaevinde olduğu sürenin göz önünde bulundurulacağı da kaydedildi.

A.S, askeri bölgeyi fotoğrafladığını itiraf etmişti

Mahkemenin önceki oturumunda, A.S'nin üzerinden içerisinde KKTC'deki bölgelerin de yer aldığı 9 harita, telsiz, fotoğraf makinesi ve diğer elektronik materyallerin çıktığı da belirtilmişti. Şahsa ait 75 klasörden oluşan 21 bin 775 verinin incelenmesinin sürdüğü kaydedilmişti.

KKTC'de 26 Ağustos'ta bir otelde konaklayan A.S, daha sonra Kıbrıs Rum kesimine geçmişti.

Temizlik görevlisinin odasında bir telsiz bularak polise haber vermesiyle aranmaya başlayan A.S, 30 Ağustos'ta KKTC'ye yeniden giriş yaparken tutuklanmıştı.

A.S. ilk sorgusunda da askeri bölgelerin fotoğraflarını çektiğini itiraf etmişti.

Askeri yasak bölgeyi fotoğraflama suçunu kabul eden A.S, İskele Kaza Mahkemesinde de "2 telsizin gerekli mercilerden izin almadan kullanılması" suçlamasıyla yargılanmıştı. A.S, bu davadan 3 yıl boyunca sükunu koruyacağı şartıyla 30 bin liralık kefaletle serbest bırakılmıştı.

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