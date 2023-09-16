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Dünya

Kızılhaç: Fas'ta depremden etkilenen bölgelerde 6,6 milyon kişi yaşıyor

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Fas'ta depremden etkilenen bölgelerde 6,6 milyon kişinin yaşadığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Kızılhaç: Fas'ta depremden etkilenen bölgelerde 6,6 milyon kişi yaşıyor

Cenevre

IFRC, Fas'taki depremin bulgularına ilişkin yeni rapor yayımladı.

Buna göre Fas, 8 Eylül'de yerel saatle 23.00 sıralarında 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı, 19 dakika sonra 4,9 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı.

Merkez üssü Marakeş şehrinin 71 kilometre güneybatısındaki Yüksek Atlas Dağları olarak belirlenen deprem, Portekiz ve Cezayir'de de hissedildi.

Depremin merkez üssünün 50 kilometre yakınlarında yaklaşık 380 bin kişi, sarsıntılardan etkilenen bölgelerde 6,6 milyon kişi yaşıyor.

Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 5 bin 674 olduğunu duyurmuştu.

Bölgedeki heyelan riski, kurtarma ve yardım çalışmalarını zorlaştırırken acil servis ekipleri, ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta zorluk yaşıyor.

Fas'ta 1900 yılından bugüne büyüklüğü 5 ve üzeri 9 deprem yaşandı. Bu sarsıntı 2004'ten sonra en yıkıcı deprem oldu.

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