Dolar
26.94
Euro
28.75
Altın
1,910.36
ETH/USDT
1,628.70
BTC/USDT
26,603.00
BIST 100
8,118.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fas'taki depremde yaklaşık 50 bin ev tamamen veya kısmen yıkıldı

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 50 bin evin tamamen veya kısmen yıkıldığı bildirildi.

Ahmad Bentaher, Ali Semerci  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Fas'taki depremde yaklaşık 50 bin ev tamamen veya kısmen yıkıldı

Rabat

Fas Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması ve gerekli yardımların ulaştırılmasına yönelik acil durum programının etkinleştirilmesi için Kral 6. Muhammed'in başkanlığında özel bir toplantı düzenlendi.

Depremden etkilenen 5 bölgede yaklaşık 50 bin evin tamamen veya kısmen çöktüğüne işaret edilen açıklamada, devletin depremden etkilenen ailelere 30 bin dirhem (yaklaşık 3 bin dolar) değerinde acil yardım sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "tamamen yıkılan evler için 140 bin dirhem (yaklaşık 14 bin dolar), kısmen yıkılan evler için de 80 bin dirhem (yaklaşık 8 bin dolar) doğrudan mali yardım sağlanacağı" belirtilirken, kaç evin tamamen kaç evin ise kısmen yıkıldığına dair bilgi verilmedi.

Fas'ta 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının da 5 bin 674 olduğunu duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD Başkanı Memiş: Libya'ya iki askeri gemiyle 550 personel ve yaklaşık 4 bin ton yardım malzemesi gönderildi
UMKE, sel felaketinden etkilenen Libya'da yaraları sarmaya devam ediyor
Karapınar'da 40 metre derinliğinde 50 metre çapında yeni bir obruk oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz gençleri her zaman emaneti teslim edeceğimiz yol arkadaşlarımız olarak gördük
Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 355 kişi tutuklandı

Benzer haberler

Fas'taki depremde yaklaşık 50 bin ev tamamen veya kısmen yıkıldı

Fas'taki depremde yaklaşık 50 bin ev tamamen veya kısmen yıkıldı

Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

DSÖ: Libya'da sellerden etkilenen bölge 1,5 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapıyor

Fas’taki depremde yıkılan dağ köyleri büyük trajedilere sahne oluyor

Fas’taki depremde yıkılan dağ köyleri büyük trajedilere sahne oluyor
Bakan Tunç: Hasarlı binalara ilişkin yargısal süreçlerin çok uzamaması gerekiyor

Bakan Tunç: Hasarlı binalara ilişkin yargısal süreçlerin çok uzamaması gerekiyor
Fas'taki deprem Fatıma öğretmen ve 5 öğrencisini sevenlerinden ayırdı

Fas'taki deprem Fatıma öğretmen ve 5 öğrencisini sevenlerinden ayırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet