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Dünya

BM: 48 ülkede acil gıda yardımına ihtiyaç duyanların sayısı geçen yıla göre yüzde 10 arttı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın Gıda Krizleri Küresel Raporu'nun yıl ortası güncellemesine göre, 48 ülkede acil gıda yardımına ihtiyaç duyan kişilerin sayısı geçen yıla göre yüzde 10 artış gösterdi.

Barış Seçkin  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
BM: 48 ülkede acil gıda yardımına ihtiyaç duyanların sayısı geçen yıla göre yüzde 10 arttı

Roma

BM’nin merkezi Roma'da bulunan kuruluşlarından WFP, Gıda Krizleri Küresel Raporu'nun yıl ortası güncellemesini paylaştı.

Rapora göre, 48 ülkede acil gıda yardımına ihtiyaç duyan kişilerin sayısı geçen yıla göre yüzde 10 arttı.

2022'den beri yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşayan insan sayısının 48 ülkede 21,6 milyon arttığı ve toplam 238 milyona ulaştığı belirtildi.

Bunun nedeninin, Bangladeş, Angola, Gana, Pakistan ve Nijerya’nın aralarında olduğu birkaç ülkede halihazırda savunmasız olan nüfus arasında analiz kapsamının yüzde 16 artması ve aynı zamanda diğer yerlerde kalıcı ya da artan şekilde süren çatışma, güvensizlik, aşırı hava koşulları ve ekonomik şoklar olduğu ifade edildi.

Aralarında Sudan, Somali ve Burundi gibi ülkelerin olduğu 9 ülkede de 2022'den bu yana durumun kötüye gittiği kaydedildi.

Raporda, uzun süreli gıda krizleri ve yeni şoklar nedeniyle 2023'te de ciddi düzeyde akut gıda güvensizliğinin sürdüğü, buna karşın bazı ülkelerde iyileşmelerin de kaydedildiği belirtildi.

İyileşme görülen ülkeler arasında Sri Lanka, Nijer ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin yer aldığı ancak Nijer’deki son gelişmelerin bu durumu tersine çevirebileceği belirtildi.

Raporda veri elde edilememesinin de endişe kaynağı olduğu, 25 ülke veya bölgeden veri temin edilemediği aktarıldı.

Raporda ayrıca, acil gıda yardımına ihtiyaç duyan insanların neredeyse yüzde 70'inin en büyük 10 gıda krizi yaşanan yerlerde olduğu belirtildi.

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