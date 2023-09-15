Dolar
26.98
Euro
28.81
Altın
1,925.54
ETH/USDT
1,620.40
BTC/USDT
26,384.00
BIST 100
7,961.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası” açılışında konuşuyor
logo
Dünya

Kızılhaç: Fas'ta depremden etkilenen köy ve şehirlerin yeniden inşası yıllar alabilir

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) İletişim Direktörü Benoit Carpentier, Fas'ta depremden etkilenen köy ve şehirlerin yeniden inşasının yıllar alabileceğini belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Kızılhaç: Fas'ta depremden etkilenen köy ve şehirlerin yeniden inşası yıllar alabilir Fotoğraf: Abu Adem Muhammed / AA

Cenevre

BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Fas'ta yaşanan deprem ile Libya'daki sel felaketleri ele alındı.

Carpentier, Marakeş'ten çevrimi içi yaptığı konuşmada, ülkenin tanık olduğu yıkımdan bahsetti.

Depremin merkezinin Marakeş'e 75 kilometre uzakta olduğunu ve yüzlerce kilometre uzaklıktaki köylerin dahi etkilendiğini aktaran Carpentier, yerel ve uluslararası topluluklarla koordineli çalıştıklarını dile getirdi.

Carpentier, "Yüz binlerce kişinin barınağa ihtiyacı var. Önümüzdeki hafta fırtınalar ve soğuk hava bekleniyor. Etkilenen köy ve şehirleri yeniden inşa etmek aylar hatta yıllar alabilir." dedi.

IFRC Libya Heyeti Başkanı Tamer Ramadan da Libya'da selin en çok etkilediği Derne kentindeki durumun karmaşık olduğunu ve erişim konusunda sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Ramadan, ilk yardım, geçici barınak ve tahliye hizmetlerinin yanı sıra cesetlerin nereye taşınacağı konusunda destek olduklarını kaydetti.

Cansız bedenler hastalık veya salgına neden olmuyor

Kenya'dan çevrim içi toplantıya katılan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Afrika Adli Tıp Müdürü Bilal Sablouh, çatışma ve felaketler sonucu yaşanan ölümlerin ardından cesetlerin hastalık veya salgınlara neden olmadığını anlattı.

Sablouh, "Bu yanlış anlama çoğu zaman cesetlerin hızla imha edilmesine yol açıyor. Bu da ailelerin düzgün ve onurlu bir cenaze töreni yapamaması anlamına geliyor. Cesetlerin belgelenmesi ve etiketli ceset torbalarına konulması gerekiyor. Hem Fas hem de Libya'da hayatını kaybedenlerin defnedilmesi zaman alacak." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris ise afetlerden sonra güvenli içme suyuna erişimin önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Harris, "Su kirliliğinin ana nedeni cansız bedenler değil ancak mümkünse içilebilir su kaynaklarından uzak tutulmalılar." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY uçağının iniş takımında ceset bulundu
Defne Devlet Hastanesinde hekimi darbeden kişi tutuklandı
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ayasofya-i Kebir Camii'nin restorasyonuyla ilgili iddiaları yalanladı
Dünyaca ünlü 1.000'den fazla şef "Uluslararası Aşçılar Şampiyonası Klasman Kupası" için yarışacak

Benzer haberler

Libya: Sel felaketi nedeniyle Cebel el-Ahdar bölgesinde yaklaşık 5 bin ev zarar gördü

Libya: Sel felaketi nedeniyle Cebel el-Ahdar bölgesinde yaklaşık 5 bin ev zarar gördü

Kızılhaç: Fas'ta depremden etkilenen köy ve şehirlerin yeniden inşası yıllar alabilir

BM: Libya'da sel nedeniyle 38 binden fazla kişi yerinden edildi

Libya'nın Ankara Büyükelçisi yapılan yardımlar dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti

Libya'nın Ankara Büyükelçisi yapılan yardımlar dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti
Fas'taki depremde yaklaşık 50 bin ev tamamen veya kısmen yıkıldı

Fas'taki depremde yaklaşık 50 bin ev tamamen veya kısmen yıkıldı
Libya'da sel felaketinden 96 saat sonra iki kişi kurtarıldı

Libya'da sel felaketinden 96 saat sonra iki kişi kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet