Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,449.00
BTC/USDT
102,556.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de "Askeri Geçit Töreni" gerçekleştiriliyor.
logo
Gündem

MİT ve Jandarmanın siber casuslara yönelik operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Jandarma Genel Komutanlığının, İstanbul ve Adana'da siber casuslara yönelik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Fırat Taşdemir  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
MİT ve Jandarmanın siber casuslara yönelik operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, siber casuslara yönelik İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, siber suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aramalarda, yasa dışı siber faaliyetlerle ilişkili çok sayıda dijital materyal ile yurt dışı bağlantılı sistemlere el konuldu.

Şüphelilerin ifadelerinde, suçlarını itiraf ettikleri, kişisel verilere yasa dışı erişim yöntemleri ile irtibatlı oldukları kişi ve gruplar hakkında kritik bilgiler verdikleri öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, siber casusluk faaliyetlerinde aktif rol aldığı belirlenen şüpheliler, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu kapsamında tutuklandı.

Siber suç yapılanmasıyla bağlantılı olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespit edilen zanlılar hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletileceği ve siber suç yapılanmalarıyla bağlantılı yeni isimlere ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi.

Ele geçirilmiş birtakım kişisel verilere yönelik oluşturulan sorgu panellerinin bulunduğu 24 internet adresi, operasyon kapsamında erişime kapatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT ve Jandarmanın siber casuslara yönelik operasyonunda 2 zanlı yakalandı
TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi sayısı kadar fidan dikilecek
"Yüzyılın Konut Projesi"ne başvurular 10 Kasım'da başlıyor
MEBİ'de "YKS Tarama Testleri" yayımlandı
Uzmanlardan depreme karşı dirençli şehirler için "kentsel dönüşüm" çağrısı

Benzer haberler

MİT ve Jandarmanın siber casuslara yönelik operasyonunda 2 zanlı yakalandı

MİT ve Jandarmanın siber casuslara yönelik operasyonunda 2 zanlı yakalandı

MİT, istihbarat uzmanı adaylarına yönelik kariyer videosu hazırladı

MİT, hakkında romanlar yazılıp filmler çekilen "İngiliz Kemal"e ilişkin belge paylaştı

Mardin'de işlenen cinayet "anahtar" ayrıntısıyla çözüldü

Mardin'de işlenen cinayet "anahtar" ayrıntısıyla çözüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet