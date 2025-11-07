Dolar
Dünya

Fas, 5G iletişim hizmetini resmen başlattı

Fas'ın üç büyük telekomünikasyon şirketi, yaptıkları açıklamalarla 5G hizmetlerinin ticari olarak kullanıma açıldığını duyurdu.

Enes Yıldırım  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Fas, 5G iletişim hizmetini resmen başlattı

Rabat

Fas, cuma günü itibarıyla 5G mobil iletişim ağlarını kullanıma açarak dijital dönüşüm sürecinde yeni bir döneme girdi.

Yeni teknoloji, mevcut 4G ağlarına kıyasla 10 ila 20 kat daha yüksek indirme ve yükleme hızları, daha geniş kapsama alanı ve daha istikrarlı bağlantı sunuyor. İlk aşamada büyük şehirlerde aktif hale gelen 5G ağı, ilerleyen dönemde ülke geneline yayılacak.

5G uyumlu akıllı telefonlar, SIM kartlar ve bağlantı cihazları yeni şebekeye otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Telekomünikasyon şirketleri bireysel ve kurumsal müşteriler için yeni tarifeler, veri paketleri ve bağlantı çözümleri açıkladı.

Ülkenin üç büyük operatöründen biri olan Maroc Telecom, müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mesajlarında 5G hizmetinin resmen faaliyete geçtiğini ve altyapının yeni kullanıcıları karşılamaya hazır olduğunu bildirdi.

Diğer büyük operatörlerden "Orange Maroc" ilk günden itibaren 100'e yakın şehirde 5G kapsamasının sağlandığını duyururken, "Inwi" de hizmetin büyük şehirlerde ek ücret olmadan kullanılabileceğini açıkladı.

Fas'ta 5G teknolojisini kullanan ağların kurulması ve işletilmesine ilişkin üç yönetmelik tasarısı geçen hafta Bakanlar Kurulunda onaylanmıştı.

Fas Hükümet Başkanlığı Dijital Dönüşüm ve İdare Reformundan Sorumlu Devlet Bakanı Amal el-Fallah Seghrouchni de parlamentoda yaptığı konuşmada, ilk aşamada ülke topraklarının yüzde 25'inin 5G kapsama alanına girmesinin, 2030 yılına kadar ise bu oranın yüzde 70'e ulaşmasının hedeflendiğini belirtmişti.

