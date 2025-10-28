Dolar
Türkiye'nin genç piyanistleri Fas'ta 3 ödül kazandı

Türkiye'nin genç piyanistleri, Fas'ta düzenlenen "15. Uluslararası Prenses Lalla Meryem Piyano Yarışması"nda farklı kategorilerde iki birincilik ve bir ikincilik elde etti.

Ümit Aksoy  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Türkiye'nin genç piyanistleri Fas'ta 3 ödül kazandı

İstanbul

Devlet sanatçısı ve dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın da jürisi olduğu yarışmada, 13 yaşındaki Güven Çağatay, kendi yaş grubunda sergilediği başarılı performansla birincilik ödülünü kazandı.

Çağatay, 31 Ekim'de düzenlenecek ödül töreninde, ünlü besteci Ulvi Cemal Erkin'in eserini yorumlayacak.

Genç sanatçılardan Mehmet Can Ezzahraoui de kendi kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Ezzahraoui, ödül töreninde "Chopin Nocturne" adlı eseri icra edecek.

Ayşe Nil Çetin ise yarışmada gösterdiği performansla ikincilik ödülünün sahibi oldu.

