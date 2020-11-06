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Dünya, Libya

Libyalı taraflar, Tunus'taki diyalog görüşmeleriyle ilgili karar mekanizmasında anlaştı

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile ülkedeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi heyetleri, Tunus'ta yapılacak diyalog görüşmelerine ilişkin karar alma mekanizması üzerinde anlaştı.

Khalid Mejdoup,Gülşen Topçu   | 06.11.2020
Libyalı taraflar, Tunus'taki diyalog görüşmeleriyle ilgili karar mekanizmasında anlaştı

Rabat

Libyalı heyetler, diyalog görüşmelerinin 3'üncü turu kapsamında dün akşam saatlerinde Fas'ın Buznika kentinde istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi üyesi Muhammed Ebu Suneyne tarafından yapılan açıklamaya göre, taraflar toplantıda, "Tunus'taki siyasi diyalog sürecinin nasıl yönetileceği, yürütme organında üst düzey pozisyonlara getirilecek kişilerin seçimine ilişkin yasal prosedürler ve yürütme organının önceliklerinin neler olacağı" konusunu görüştü.

Açıklamada, Tunus'ta yapılması planlanan diyalog görüşmelerine hazırlık kapsamındaki istişare toplantısında, karar alma mekanizmaları üzerinde anlaşıldığı ifade edildi.

Toplantıda konuşan Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin, Libya krizine çözüm bulunması için sarf edilen çabalara destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi heyetleri arasında Fas'ın Buznika kentinde "Libya Diyalog Toplantıları" başlıklı 6-10 Eylül ve 2-6 Ekim tarihlerinde iki ayrı turda görüşmeler yapılmıştı.

Libyalı tarafların, siyasi krize çözüm bulmak için 9 Kasım'da da Tunus'ta bir araya gelmesi bekleniyor.

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