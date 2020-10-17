Euro
9.32
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.73
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

'Mavi Marmara'nın 10. yılına özel öykü ve şiir yarışması başvuruları başladı

"Mavi Marmara" gemisi saldırısının 10. yıl dönümüne özel, Mavi Marmara Derneği'nin düzenlediği ödüllü öykü ve şiir yarışmasına başvurular başladı.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 17.10.2020
'Mavi Marmara'nın 10. yılına özel öykü ve şiir yarışması başvuruları başladı

İstanbul

Gazze'ye insani yardım taşıyan "Mavi Marmara" gemisi saldırısının 10. yıl dönümüne özel, Mavi Marmara Derneği'nin düzenlediği ödüllü öykü ve şiir yarışmasına başvurular başladı.

Jüri üyeleri arasında edebiyat dünyasından Ali Emre, Şakir Kurtulmuş, A. Ali Ural, Yıldız Ramazanoğlu, Hakan Albayrak ve Ebubekir Kurban'ın yer aldığı yarışmaya, son başvuru tarihi 15 Kasım olarak belirlendi.

15-30 yaş arası gençlerin başvuru yapabileceği yarışmada, birinciye 8 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin lira verilecek.

Mansiyon ödülüne değer görülen ilk 10 kişiye de bin lira takdim edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 223 bin 711'e yükseldi
Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic Kovid-19'a yakalandı
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 30 bini geçti
KKTC'de Kovid-19 kaynaklı 5. ölüm
Berlin’de koronavirüs test laboratuvarlarının kapasitesi yetersiz

Benzer haberler

'Mavi Marmara'nın 10. yılına özel öykü ve şiir yarışması başvuruları başladı

'Mavi Marmara'nın 10. yılına özel öykü ve şiir yarışması başvuruları başladı

Boğaziçi Film Festivali'ne yeni bir ödül eklendi

Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor

Salgın döneminde okların ilk kez atıldığı Türkiye 'güven' verdi

Salgın döneminde okların ilk kez atıldığı Türkiye 'güven' verdi