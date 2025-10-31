Dolar
42.04
Euro
48.62
Altın
4,033.25
ETH/USDT
3,799.00
BTC/USDT
108,232.00
BIST 100
10,837.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Fas, Çöl Bölgesi’nde yapılan altın araştırmalarında sonuç elde ettiğini duyurdu

Fas, Çöl Bölgesi’nde yapılan altın araştırmalarında ümit verici sonuçlar elde edildiğini duyurdu.

Ahmad Bentaher, Mehmet Nuri Uçar  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Fas, Çöl Bölgesi’nde yapılan altın araştırmalarında sonuç elde ettiğini duyurdu

Rabat

Fas Hidrokarbonlar ve Madenler Ulusal Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Çöl Bölgesi’ndeki el-Verma, Celva ve İmtalan-Tiçla bölgelerinde yüksek yoğunlukta altın göstergeleri tespit edildiği belirtildi.

2025 yılında yapılan madencilik araştırmalarının değerli ve temel metallerin yanı sıra endüstriyel kaya ve mineraller ile enerji kaynaklarına odaklandığına dikkat çekilen açıklamada, aynı yıl içinde ülkede 44 madencilik projesinin başlatıldığı ve bunların en umut verici bölgelerde yoğunlaştığı aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, bu yıl içinde ülkenin en umut verici bölgelerine dağıtılmış toplam 44 madencilik arama projesinin başlatıldığı aktarılarak, ofisin, Nador (Kuzey) ve Bucedur (Güney) bölgelerinde faaliyet göstermek üzere uluslararası şirketlerle ortaklıklar imzaladığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da bu yıl organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 700 şüpheli tutuklandı
İstanbul polisinden kent genelinde "huzur" uygulaması
Bakan Göktaş: Bugün dünyada rekabet, sadece üretimle değil, insan kaynağının niteliğiyle kazanılıyor
İstanbul'da düzenlenen ICPA'nın 27'nci Yıllık Konferansı tamamlandı

Benzer haberler

Fas, Çöl Bölgesi’nde yapılan altın araştırmalarında sonuç elde ettiğini duyurdu

Fas, Çöl Bölgesi’nde yapılan altın araştırmalarında sonuç elde ettiğini duyurdu

Dünya Bankası, emtia fiyatlarının 2026'da 6 yılın en düşük seviyesine gerileyeceğini öngördü

Milli boksör Ayşen Taşkın'ın hedefi yılın son organizasyonundan altın madalyayla dönmek

Cumhuriyet altını 100 yaşında

Cumhuriyet altını 100 yaşında
Türkiye'nin genç piyanistleri Fas'ta 3 ödül kazandı

Türkiye'nin genç piyanistleri Fas'ta 3 ödül kazandı
Altının ons fiyatı ticaret gerilimlerinin azalmasının ardından kar satışlarıyla geriledi

Altının ons fiyatı ticaret gerilimlerinin azalmasının ardından kar satışlarıyla geriledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet