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Dünya

Kazakistan ve Türkmenistan, doğal gaz alanında ortaklığı genişletmeyi planlıyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, doğal gaz alanında ortaklıklarını genişletme konusunu görüştü.

Meiramgul Kussainova  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Kazakistan ve Türkmenistan, doğal gaz alanında ortaklığı genişletmeyi planlıyor

Astana

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile Türkistan şehrinde düzenlenen gayri resmi toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, ikili ilişkilerin tüm yelpazesinde çok yönlü stratejik ortaklığı daha da güçlendirmeye yönelik konular ele alınırken özellikle karşılıklı ticaretin 1 milyar dolara yükseltilmesi için yapılması gereken adımlar değerlendirildi.

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Tokayev, Kazakistan ile Türkmenistan arasındaki işbirliğinin başarılı bir şekilde geliştiğine dikkati çekerek “Planlarımız arasında gaz sektörünün yanı sıra ulaştırma ve lojistik sektöründe stratejik öneme sahip projeler var.” ifadesini kullandı.

Berdimuhamedov ise Kazakistan’ın Türkmenistan için başlıca stratejik ortaklardan biri olduğunu belirterek “Siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki ikili ilişkilerimiz olumlu beklentilere sahiptir.” değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında doğal gaz sektöründeki ortaklığın geliştirilmesi konusunun ön plana çıktığı görüşmede, Kazakistan’ın Türkmenistan’ın Galkınış sahasını yabancı ortaklarla birlikte işletmesine ilişkin projeye katılımı değerlendirildi.

Taraflar, başta ulaştırma alanı olmak üzere eğitim ve dijitalleşme alanlarında da işbirliğini ele aldı.

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