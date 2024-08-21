Dolar
33.93
Euro
37.79
Altın
2,508.26
ETH/USDT
2,583.80
BTC/USDT
59,290.00
BIST 100
10,046.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Dünya

Kanada'da çevrim içi nefret söylemine en çok Orta Doğu kökenliler maruz kalıyor

Kanada'da yapılan anket, ülkede çevrim içi nefret söylemine en çok maruz kalanların Orta Doğu kökenliler olduğunu ortaya koydu.

Salih Okuroğlu  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Kanada'da çevrim içi nefret söylemine en çok Orta Doğu kökenliler maruz kalıyor

Ankara

Toronto Metropolitan Üniversitesine bağlı bir kamu politikası ve liderlik düşünce kuruluşu "The Dias", ülkedeki çevrim içi nefret söylemine ilişkin 16 yaş ve üzeri 2 bin 500 kişiyle yapılan anketin sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, ülkedeki beyazların yüzde 61'i internette nefret söylemi gördüklerini bildirirken, bu oran azınlık gruplarda yüzde 71'i buluyor.

Orta Doğu kökenli Kanadalıların yüzde 92'si bu tür söylemlerle karşılaşan en büyük grubu oluştururken, bunların yüzde 28'i de doğrudan kişisel olarak hedef gösterildiğini belirtti.

Güney Asya'dan gelen kişiler yüzde 75, siyahi Kanadalılar da yüzde 72 oranında nefret içeren söylemlere maruz kalıyor.

Kanada'da çevrim içi nefret söylemine konu olan meselelerde yüzde 21 ile ilk sırada "İsrail-Filistin çatışması" gelirken, bunu yüzde 12 ile ırkçılık, yüzde 10 ile antisemitizm takip ediyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan nefret söylemi de yüzde 8 ile bu sıralamada yer alıyor.

Öte yandan, sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanması konusu sorulan katılımcıların çoğu "bir tür" kısıtlamayı destekliyor.

Katılımcıların yüzde 33'ü TikTok'un tamamen yasaklanmasını savunurken, yüzde 24'ü sadece küçük yaştakiler için bir yasak olması gerektiğini ifade ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Döşemealtı Belediye Başkanı Dal'ın makam odasındaki eşyalar, ödenmeyen borç nedeniyle haczedildi
"Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye vatandaşlık verildiği" iddiası yalanlandı
İSKİ su tasarrufu için perlatör dağıtımına başladı
Bursa'nın deniz ve göl plajları "yüzmeye elverişli" çıktı
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerine devam etti

Benzer haberler

İsrail, Gazze'de "insani bölge" dediği alanı daraltmayı sürdürüyor

İsrail, Gazze'de "insani bölge" dediği alanı daraltmayı sürdürüyor

İsrail'in 320 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 223'e çıktı

Kanada'da çevrim içi nefret söylemine en çok Orta Doğu kökenliler maruz kalıyor

Avustralya Başbakanı'ndan muhalefetin Filistin tutumuna "savunmasızlara saldırmak güç değil" eleştirisi

Avustralya Başbakanı'ndan muhalefetin Filistin tutumuna "savunmasızlara saldırmak güç değil" eleştirisi
İran: İsrail'e cevabımız karadan da olabilir

İran: İsrail'e cevabımız karadan da olabilir
İsrail-ABD planı, Gazze'yi parçalama ve dünyadan koparmayı öngörüyor

İsrail-ABD planı, Gazze'yi parçalama ve dünyadan koparmayı öngörüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet