Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Norveç, İsrail'i 5-0 yenerek Dünya Kupası elemelerinde 6'da 6 yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İsrail'i 5-0 yenen Norveç, 6'da 6 yaparak büyük avantaj yakaladı.

Yunus Kaymaz  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
Norveç, İsrail'i 5-0 yenerek Dünya Kupası elemelerinde 6'da 6 yaptı Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Oslo

Ullevaal Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ve 6. dakikada penaltı kazanan Norveç, yıldız futbolcusu Erling Haaland ile atışı kaçırsa da gol için fazla beklemedi. Ev sahibi ekip, 18. dakikada Anan Khalaili'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Haaland ile 27. dakikada ikinci golü bulan Norveç, bir dakika sonra Idan Nachjmias ile yarım saat olmadan farkı 3'e çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İlk yarıda attığı bir golün ardından Haaland, 63 ve 72. dakikalarda da attığı gollerle maçta "hat trick" yaptı ve Norveç, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Maç boyunca Filistin'e destek

Norveç Futbol Federasyonunun ağustos ayında maçı tüm gelirinin Gazze'ye bağışlanacağını açıklamasıyla başlayan süreç, karşılaşma boyunca tribünleri dolduran binlerce futbolseverin Filistin'e destek vermesiyle devam etti.

Norveçli taraftarlar, federasyonun izin vermesiyle stada Norveç ve Filistin bayraklarıyla gelerek desteklerini sürdürdü.

4 bin kırmızı kart

Norveç-İsrail maçını izleyen taraftarlar, hazırladıkları organizasyonla İsrail'e "kırmızı kart" gösterdi.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle uluslararası futboldan men edilmesini isteyen futbolseverler, "Futbola kan bulaşmaması" için imza kampanyalarıyla UEFA ve FIFA'ya çağrıda bulunmuştu.

31 yıl sonra üst düzey güvenlik

Norveç-İsrail karşılaşması, 1994 Kış Olimpiyat Oyunları'ndan bu yana en üst düzeyli spor etkinliği oldu.

Başkent Oslo'da güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarılırken, Ullevaal Stadı'nın üzerindeki hava sahası "uçuşa yasak bölge" ilan edildi.

Güvenlik önlemleri nedeniyle 27 bin kişilik Ullevaal Stadı'nın kapasitesi 3 bin kişi azaltılarak 24 bine düşürüldü.

27 yıllık özlem bitmek üzere

İsrail'i yenerek I Grubu'nda 6'da 6 yapan Norveç, 27 yıllık Dünya Kupası özlemini sonlandırmaya bir adım daha yaklaştı.

En son Fransa 98'de mücadele eden Norveç, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na grup birincileri doğrudan gidiyor. İkinci sırada yer alan takımlar ise play-off oynayacak.

Oslo'da binlerce kişi İsrail'i protesto etti

Norveç Filistin Komitesi, Filistin İçin Eylem Grubu ve Norveç Halk Yardımı Derneği tarafından "Soykırımsız Futbol" adıyla organize edilen protestoya katılanlar önce Spikersuppa Meydanı'nda toplandı.

Spikersuppa Meydanı'ndan maçın oynandığı Ullevaal Stadı'na hareket eden protestocular, "Filistin'e özgürlük", "İsrail'i boykot et" sloganları atarken, Filistin bayrakları ve "İsrail'e kırmızı kart göster", "Filistin'e özgürlük" "Soykırımcı İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

ABD Temsilcisi Witkoff'un Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'yu övmesini İsrailli kalabalık yuhaladı

Hizbullah Siyasi Büro Üyesi Ebu Zeyneb: Lübnan’da iç savaşa da mal olsa silah bırakmayacağız

Avrupa'da Filistin'e destek, İsrail'e protesto gösterileri düzenlendi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 67 bin 682 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
