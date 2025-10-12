Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,746.10
BTC/USDT
111,110.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail askerleri Mısır sınırında bir kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, Mısır sınırında "kaçakçılık girişiminde bulunduğu iddia edilen bir kişinin" öldürüldüğünü duyurdu.

Ekrem Biçeroğlu  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
İsrail askerleri Mısır sınırında bir kişiyi öldürdü Fotoğraf: Tsafrir Abayov/AA

İstanbul

Ordu tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin sınır bölgesinde "kaçakçılık girişiminde bulunan iki kişiyi tespit ettiği" öne sürüldü.

Askerlerin müdahalesi sırasında şüphelilerin araçlarıyla askerlere çarpmaya çalıştığı iddia edilen açıklamada, bunun üzerine askerlerin ateş açarak şüphelilerden birini öldürdüğü, diğerini ise gözaltına aldığı ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Olayda İsrail ordusu saflarında herhangi bir yaralanma meydana gelmediği bildirilirken, yakalanan kişinin işlemlerinin ardından emniyet güçlerine teslim edildiği belirtildi.

İsrail ordusu, öldürülen şahıs ya da şüphelinin kimliği ya da uyruğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli'de tavanı çöken evdeki 6 kişi yaralandı
Kastamonu'da tur midibüsü devrildi, 25 kişi yaralandı
Uludağ'da Oteller Bölgesi kar yağışıyla beyaza büründü
ALTAY tankının ilk teslimatı 28 Ekim'de yapılacak
Erzurum polisi atalarının izinde tabyalarda nöbette

Benzer haberler

Mısır'da Gazze'deki savaşı sonlandırmak için Trump'ın katılımıyla uluslararası zirve düzenlenecek

Mısır'da Gazze'deki savaşı sonlandırmak için Trump'ın katılımıyla uluslararası zirve düzenlenecek

İsrail askerleri Mısır sınırında bir kişiyi öldürdü

ABD Temsilcisi Witkoff'un Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'yu övmesini İsrailli kalabalık yuhaladı

Norveç, İsrail'i 5-0 yenerek Dünya Kupası elemelerinde 6'da 6 yaptı

Norveç, İsrail'i 5-0 yenerek Dünya Kupası elemelerinde 6'da 6 yaptı
Hizbullah Siyasi Büro Üyesi Ebu Zeyneb: Lübnan’da iç savaşa da mal olsa silah bırakmayacağız

Hizbullah Siyasi Büro Üyesi Ebu Zeyneb: Lübnan’da iç savaşa da mal olsa silah bırakmayacağız
Avrupa'da Filistin'e destek, İsrail'e protesto gösterileri düzenlendi

Avrupa'da Filistin'e destek, İsrail'e protesto gösterileri düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet