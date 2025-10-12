İsrail askerleri Mısır sınırında bir kişiyi öldürdü
İsrail ordusu, Mısır sınırında "kaçakçılık girişiminde bulunduğu iddia edilen bir kişinin" öldürüldüğünü duyurdu.
İstanbul
Ordu tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin sınır bölgesinde "kaçakçılık girişiminde bulunan iki kişiyi tespit ettiği" öne sürüldü.
Askerlerin müdahalesi sırasında şüphelilerin araçlarıyla askerlere çarpmaya çalıştığı iddia edilen açıklamada, bunun üzerine askerlerin ateş açarak şüphelilerden birini öldürdüğü, diğerini ise gözaltına aldığı ifade edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Olayda İsrail ordusu saflarında herhangi bir yaralanma meydana gelmediği bildirilirken, yakalanan kişinin işlemlerinin ardından emniyet güçlerine teslim edildiği belirtildi.
İsrail ordusu, öldürülen şahıs ya da şüphelinin kimliği ya da uyruğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.